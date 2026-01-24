کراچی:
وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) امیگریشن نے کراچی ائیرپورٹ پر کارروائی کے دوران جعلی ڈرائیونگ لائسنس پر ترکیے کا ورک ویزا حاصل کرنے والے مسافر کو گرفتار کرلیا۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق جناح ٹرمینل ائیرپورٹ پر امیگریشن حکام نے شہزاد نامی مسافر کو آف لوڈ کیا، جو ڈرائیور کی ملازمت کے لیے ترکی جا رہا تھا۔
ترجمان نے بتایا کہ مسافر کی جانب سے پیش کیا گیا ڈرائیونگ لائسنس جعلی نکلا اور اسی جعلی لائسنس پر ڈرائیور کی ملازمت کے لیے ورک ویزا حاصل کیا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ مسافر کو گرفتاری کے بعد مزید قانونی کارروائی کے لیے ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی کے حوالے کر دیا گیا۔