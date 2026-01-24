ڈاکٹر سعید اقبال سعدیؔ … پُراسرارکیفیتوں کا شاعر

ڈاکٹر سعید اقبال سعدی کا شمار عہدِ موجود کے اہم ترین شعراء میں ہوتا ہے

صدام ساگر January 25, 2026
facebook whatsup

ڈاکٹر سعید اقبال سعدی کا شمار عہدِ موجود کے اہم ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی باکمال شاعری موجودہ عہد کی نمایندہ ہے۔ ان کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی ان کے کلام کی تازگی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کا کلام پہلی ہی نظر میں متاثرکرتا ہے لیکن اس کا اسرارکھلتا نہیں کہ وہ کون سی شے ہے جو دل پہ اثرکرتی ہوئی روح میں اترتی جا رہی ہے۔

اسی لیے ان کے کلام میں سریت اور پراسرارکیفیت کا احساس موجود ہوتا ہے۔ یہی احساس انھیں طرزِ زندگی کو ڈھنگ سے گزارنے اور دوسروں کے کام آنے کا درس دیتا ہے،کیونکہ وہ ایک صاف گو آدمی ہیں اور جتنا دیکھنے میں سادہ دکھائی دیتے ہیں اُتنا ہی اندر سے سادہ نظر آتے ہیں۔ اُنہیں گرمیوں کی ٹھنڈی چھائوں تلے بیٹھنا اچھا لگتا ہے تبھی تو وہ کہتے ہیں کہ:

زمانے کی تپش کا ڈر نہیں ہے
مرے سر پہ مری ماں کی دُعا ہے

یہ شعر ان کا اپنی ماں سے محبت کا اولین اظہار ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کی پیدائش گوجرانوالہ کے ایک زمیندارگھرانے میں 22 نومبر 1955 میں ہوئی۔ ان کے والدِ گرامی محکمہ مال میں نائب تحصیلدار تھے، مگر ان کی بد قسمتی یہ تھی کہ ان کی پیدائش کے تین سال بعد ان کے والد وفات پا گئے جس کے باعث ان کی پرورش کا ذمہ ان کی والدہ کو اُٹھانا پڑا۔ ایک انٹرویو میں ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ’’خدا کا شکر ہے کہ ہماری خاندانی زمین اتنی تھی کہ اس سے ہم لوگوں کا بآسانی گزارہ ہو جاتا تھا اور ہمیں کوئی مالی دشواری پیش نہیں آئی۔

میں نے اپنی ابتدائی تعلیم شیخوپورہ سے حاصل کی، جہاں تعلیم کے ابتدائی ایام میں ہی مجھے شعر و شاعری اور لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں تب ساتویں کلاس میں پڑھتا تھا جب میں نے اپنی لکھی ہوئی تحریروں کو بزم ادب کے پیریڈ میں سنانا شروع کیا۔ میرے کلاس ٹیچرز نے میری تحریروں کو بہت سراہا اور یوں ابتداء ہی میں میری حوصلہ افزائی ہوئی اور میں نے ان کے کہنے پر اپنی تخلیقات اُس وقت کے معروف اخبارات کوہستان، امروز، نوائے وقت، مشرق ، بچوں کی دنیا کو بھیجیں تو وہ وقتا فوقتا بچوں کے صفحات پر چھپنے لگیں۔ مجھے بچپن سے ہی مطالعہ کا بہت شوق تھا اور میں نے بچپن میں ہی بے شمار شعراء کا کلام پڑھنے کے علاوہ بہت سے ناول اور افسانے بھی پڑھ لیے تھے، ساتھ ہی ساتھ میں نے ادب کے مختلف پہلوئوں سے آگاہی حاصل کرنا شروع کردی تھی جس سے مجھے ذہنی طور پر بہت کشادگی ملی اور خوش قسمتی سے مجھے دوستوں کا حلقہ بھی ایسا میسر آیا کہ میرا شاعری کا شوق بڑھتا رہا۔

کالج کے زمانے میں میری شاعری کالجوں سے نکلنے والے میگزینوں میں نمایاں طور پر چھپتی تھی۔‘‘ ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تو انھیں اس کالج کے میگزین ’’شاہین‘‘ کا اسسٹنٹ ایڈیٹر منتخب کردیا گیا، یوں اس طرح سے انھیں اس میگزین کا پہلا اسسٹنٹ ایڈیٹر ہونے کا اعزاز حاصل ہُوا۔ اس دوران انھوں نے بے شمار میڈیکل کے Topic پر مضامین لکھے جو بعد ازاں دیگر اخبارات وجرائد میں بھی شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ انھوں نے افسانے بھی لکھے جو ایف ایس سی اور ایم بی بی ایس کے دور میں کالج میگزینوں میں شائع ہوئے مگر ان کا زیادہ تر رجحان شاعری کی طرف رہا۔

اس لیے انھیں لوگ بحیثیت شاعر زیادہ جانتے ہیں۔ ان کی شاعری کی اب تک سات کتب شائع ہوچکی ہیں جن میں لغزشِ پا، تہی دامن، ایک شعرکی تلاش میں، آزاد غزل،گلاب اور طرح کے،کشمکش اور ’’ اگر تم لوٹنا چاہو‘‘ شامل ہیں جب کہ نثرکی کتب میں تین کتابچے اور میڈیکل کے درجنوں مضامین شامل ہیں۔ ان کی نثری تحریروں کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ درجنوں ایڈیشن چھپ کر نوجوانوں کی رہنمائی میں ایک اہم کردار ادا کرچکے ہیں اور یہی عالم ان کے شعری مجموعوں کا ہے، جنھیں مارکیٹ سے ڈھونڈ نا ممکن ہوگا۔

میرے پاس ان کے تین عدد شعری مجموعے موجود ہیں۔ جن کے مطالعے کے دوران میں یہ محسوس کیا ہے کہ انھوں نے اپنی شاعری میں اپنے اسلوب سادہ، سیلیس اور عام فہم ہونے کے باوصف دلوں کو موہ لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان دونوں کتب پر اپنی رائے کا اظہارکرتے ہوئے ڈاکٹر فرمان فتح پوری لکھتے ہیں کہ ’’ ایک شعر کی تلاش میں‘‘ اور ’’ کشمکش‘‘ ڈاکٹر سعدی کے دیوان نوبہار ہیں میں کبھی ان سے مختصر بحر میں مختصر غزلوں کا لطف لیتا ہوں اور کبھی ’’سائیں‘‘ جیسی ردیف کثیرالمعانی بحروں سے مزا لیتا ہوں، کبھی تسلسل معنی کو مثنوی جان کر محذوز ہوتا ہوں اورکبھی ’’ کشمکش‘‘ کی ردیف الف کا قصیدہ مشغلہ سمجھ کر دل خوش کرتا ہوں اور ڈاکٹر سعدی کی مسلسل محنت پر حیران ہوتا ہوں۔‘‘ ’’ایک شعر کی تلاش میں‘‘ ڈاکٹر سعدی صاحب جب اپنے ابتدائی ایام کے دوران کن کن لوگوں سے سیکھتے اور اس کی اصلاح لیتے ہوئے اس مقام تک پہنچے۔

ویسے تو انسان ساری زندگی سیکھنے کے عمل سے گزرتا رہتا ہے مگر انسان جب اپنی زندگی کا آغازکرتا ہے تو ا س دوران وہ بہت سے لوگوں سے متاثر ہوتا ہے، ایسے ہی ڈاکٹر صاحب بھی اپنے ابتدائی ایام میں جب فرسٹ ائیر میں تھے تو اس دوران انھیں احمد عقیل روبی اور صدیق شاہد جیسے اساتذہ کی شخصیت نے انھیں اس قدر متاثرکیا کہ وہ ان سے رہنمائی لینے لگے،کیونکہ یہ دونوں شخصیات علم و ادب کی دنیا کے نامور ستون ہیں مگر آج بھی ان کے بچھڑ جانے کے بعد بھی ان کی کمی قدم قدم پر مخصوص ہوتی ہے۔ میں صدیق شاہد سے تو نہیں، البتہ احمد عقیل روبی کو اُن کی زندگی کے آخری ایام میں ضرور ملا اور یوں اس طرح سے مجھ خاکسارکو ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا کم کم ہی موقع میسر آیا۔

بہرحال بات ہور رہی تھی ڈاکٹر سعدی صاحب کے حوالے سے تو ان قد آور شخصیت کے بعد انھیں ادبی محاذ پر آگے لے جانیوالی شخصیات میں حفیظ طاہر اور اسلم کولسری جیسے منفرد لب و لہجے کے کشادہ لوگ ملے جن سے انھیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر سعدی صاحب کو بعض لوگ ٹی وی ایکٹر کے طور پر بھی جانتے ہیں ۔ انھوں نے پاکستان ٹیلی وژن پر نشر ہونیوالے بہت سے ڈراموں میں اپنے فنی جوہر دکھائے ان ڈراموں میںحویلی، اج دی کہانی، اُڈاری، کشکول وغیرہ شامل ہیں۔ ان ڈراموں کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی چند لوگ ان ڈراموں کو انٹرنیٹ کی دنیا پر بقول فیض احمد فیض کے ڈھونڈتے ہیں۔

ڈھونڈوگے ملکوں ملکوں ہمیں
ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم

ڈاکٹر صاحب جہاں محبت کا ذکرکرتے ہیں، وہیں وہ اپنے بعض اشعار میں غربت کے باعث بھوک کی ہوس بشر کو دوسرے بشرکا پیٹ کاٹنے پر دیکھتے ہیں تو بشر کی بھوک کا نوحہ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ:

ہوس نے اس قدر بھوکا کیا ہے
بشر اپنا بدن کھانے لگا ہے
دلوں سے جو چراغِ انسیت تھا
ہوس کی آندھیوں سے بجھ رہا ہے
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

Jan 24, 2026 11:19 PM |
کاش اپنا گھر بچوں کا نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

کاش اپنا گھر بچوں کا نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

 Jan 24, 2026 10:42 PM |
سنی دیول کا پاکستان مخالف ڈائیلاگ؛ یاسر حسین نے چاروں خانے چت کردیا

سنی دیول کا پاکستان مخالف ڈائیلاگ؛ یاسر حسین نے چاروں خانے چت کردیا

 Jan 24, 2026 10:09 PM |

متعلقہ

Express News

ایک سوبلین ڈالر کی خیرات!

Express News

سانحہ گل پلازہ

Express News

مزید سخت گیری بے چینی کا علاج نہیں

Express News

حیدرآباد سکھر موٹروے کب تعمیر ہوگی؟

Express News

ریلوے کی کارکردگی، بہتر بنانے کی ضرورت

Express News

تعلیم،تحقیق اورریاست کا بحران

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو