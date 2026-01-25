کراچی:
گل پلازہ میں حادثے کے نویں روز بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
ریسکیو 1122 اور اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں متاثرہ عمارت کے ملبے میں موجود انسانی باقیات کی تلاش میں مصروف ہیں۔
ریسکیو ذرائع کے مطابق عمارت کے تیسرے فلور سے مزید انسانی باقیات برآمد کی گئی ہیں جو ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔
واقعے میں اب تک 71 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ تلاش جاری ہے اور مزید لاشیں ملنے کے امکانات بھی موجود ہیں۔
ریسکیو ٹیمیں اب بھی عمارت کے ملبے کو ہٹانے اور لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔