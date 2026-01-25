سانحہ گل پلازہ: ریسکیو آپریشن نویں روز بھی جاری، مزید انسانی باقیات برآمد

واقعے میں اب تک 71 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے

اسٹاف رپورٹر January 25, 2026
فوٹو: فائل
کراچی:

گل پلازہ میں حادثے کے نویں روز بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔

ریسکیو 1122 اور اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں متاثرہ عمارت کے ملبے میں موجود انسانی باقیات کی تلاش میں مصروف ہیں۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق عمارت کے تیسرے فلور سے مزید انسانی باقیات برآمد کی گئی ہیں جو ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔

Express News

سانحہ گل پلازہ؛ ایک ہی خاندان کے 6 میں سے 4 افراد کی میتیں آج ورثا کے حوالے کی جائینگی

واقعے میں اب تک 71 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ تلاش جاری ہے اور مزید لاشیں ملنے کے امکانات بھی موجود ہیں۔

ریسکیو ٹیمیں اب بھی عمارت کے ملبے کو ہٹانے اور لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔

 
