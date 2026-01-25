حارث رؤف کو ورلڈکپ اسکواڈ سے باہر کیوں کیا؟ سوشل میڈیا پر بھارتی شہریوں کے تبصرے

کنڈیشنز کے مطابق بہترین کمپوزیشن کیا ہوسکتی ہے اسی کو مدنظر رکھ کر ٹیم کا انتخاب کیا گیا ہے، عاقب جاوید

اسپورٹس ڈیسک January 25, 2026
فوٹو: فائل

پاکستان کے فاسٹ بولر حارث رؤف کو ٹی20 ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا ہے، جس پر بھارت کے سوشل میڈیا صارفین نے خوشی کا اظہار کیا اور ان پر تنقیدی تبصرے کرتے ہوئے حارث کو اپنی ٹیم کا ‘ایجنٹ’ قرار دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بھارتی کرکٹ ٹیم کے شائقین نے حارث رؤف کی ٹیم میں عدم شمولیت پر فاسٹ بولر پر جملے کسے اور ایشیا کپ کے دوران بھارت کے خلاف میچ کے دوران طیارے گرنے کے اشاروں کا بھی حوالہ دیا۔

ایک صارف نے حارث رؤف کے ڈراپ ہونے کی خبر دیتے ہوئے لکھا کہ ‘ہم ایونٹ میں اپنے خفیہ ایجنٹ کو مس کریں گے، وہ وہاں ہمارے لیے تھا جب ہمارے لیے مشکل وقت ہوتا تھا’۔

بھارتی ایکس صارفین نے آپریشن معرکہ حق کے دوران بھارتی طیارے گرنے کے واقعے کی نشان دہی کا بھی حوالہ دیا اور ایک صارف نے جسپریت بمراہ کی جانب سے حارث رؤف کو آؤٹ کرنے کے بعد جشن کی مختصر ویڈیو کے ساتھ لکھا کہ ‘بالآخر حارث رؤف کا طیارہ گر کر تباہ ہوگیا اور بمراہ نے گرا دیا’۔

تیجش نامی اکاؤنٹ نے لکھا کہ ‘بھارت کے لیے بڑا نقصان ہے، حارث رؤف کو پاکستانی ٹی20 ورلڈ اسکواڈ سے ڈراپ کردیا گیا ، تللک ورما نے ایشیا کپ 2025 میں ان کا کیریئر باقاعدہ طور پر ختم کردیا، ویرات کوہلی نے ٹی20 ورلڈ کپ 2022 میں ایم سی جی میں شروع کیا تھا پھر روہت شرما نے ورلڈ کپ 2023 میں’۔

سرکل یونیورس نے لکھا کہ ‘بھارتی فیورٹ حارث رؤف پاکستان کی ٹی20 ورلڈ کپ ٹیم سے ڈراپ ہوگئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بھارت کو میچ جیتنے میں مدد کی ہے، جب ہم سمجھتے تھے کہ آج پاکستان جیتے گا لیکن وہ آتے اور بھارتی بیٹرز کو چند آسان گیندیں کراتے تھے’۔

ایک صارف نے لکھا کہ آکاش چوپڑا نے نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان میچ کے دوران پانی کے وقفےمیں پاکستان کی ٹی20 ورلڈ کپ ٹیم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بگ بیش لیگ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر کو منتخب نہیں کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کا طیارہ کریش کرچکا ہے۔

بھارتی کرکٹ مداحوں میں بنگلہ دیش کے احتجاج کا بھی ذکر کیا اور ہٹمین ہٹس نے لکھا کہ ‘پاکستان نے بنگلہ دیش کی حمایت میں ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے بائیکاٹ کی دھمکی کے بعد اپنے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کردیا ہے’۔

ستیا پرکاش نے کہا کہ ‘حارث رؤف نے بنگلہ دیش کی حمایت میں ٹی20 ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کردیا’۔

لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران عاقب جاوید نے حارث رؤف کو ٹیم سے باہر کرنے کے سوال پر جواب دیا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ٹیم کس کنڈیشنز میں کھیل رہی ہے اور وہاں کمبی نیشن بہتر کیا ہوسکتا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ حارث رؤف کافی عرصے سے پاکستان کی طرف سے کھیل رہے ہیں لیکن ماضی قریب میں دیکھیں تو ایک مختلف کمبی نیشن بن رہا ہے تو کنڈیشنز کو دیکھ کر اور چونکہ سری لنکا میں زیادہ میچز ہو رہے ہیں تو وہاں آپ کی بہترین کمپوزیشن کیا ہوسکتی ہے، اس کو مدنظر رکھ کر یہ ٹیم بنائی گئی ہے۔

خیال رہے کہ پاکستان نے ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، جس میں سابق کپتان بابراعظم کی واپسی ہوئی ہے جبکہ حارث رؤف اور بابراعظم کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔

 
