صوبوں کو وفاق کی نسبت زیادہ ٹیکس وصول کرنا پڑے گا :چیئرمین ایف بی آر

بہت سے اخراجات وفاق کو نہیں کرنے چاہئیں: راشد لنگڑیال، صوبوں کا حصہ کم نہیں کیا جا سکتا: مفتاح اسماعیل

عمارہ خان/ایکسپریس رپورٹر January 25, 2026
facebook whatsup
لاہور:

 چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے کہاکہ صوبوں کو وفاق کی نسبت زیادہ ٹیکس وصول کرنا پڑے گا، تعلیم اور صحت صوبوں کے پاس ہیں، ریاست کا کام ہے کہ ٹیکس وصولی کرے اس میں چند کام صوبے کرتے ہیں۔

تھینک فیسٹ کے تیسرے اور آخری روز این ایف سی ایوارڈ پر مذاکرے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا صوبوں کے پاس زرعی انکم ٹٰیکس، خدمات پر سیلز ٹیکس اور پراپرٹی ٹٰیکس وصولی کا اختیار ہے، یہ 2.5 فیصد ہونا چاہئے،باقی 12.5فیصد وفاق نے وصول کرنا تھا لیکن وفاق 11.4فیصد وصول کررہا ہے۔ ٹٰیکس وصولی کی شرح18فیصد ہونی چاہئے۔

زرعی انکم ٹیکس وصولی کی صلاحیت 3.5ٹریلین ہے لیکن یہ چھ ارب روپے کے قریب اکٹھا کیا جاتا ہے۔ بھارت میں ٹیکس وصولی کی شرح ہم سے زیادہ ہے۔ صوبوں کو پیسہ ملنا انکا حق ہے، بہت سے ٹیکسز مختلف لیول پر لینا ممکن نہیں ہے۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسمعیل نے کہا وفاق کا یہ موقف ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں بچتے جس پر اسے قرض لینا پڑتا ہے اور ٹیکس بھی بڑھانا پڑتا ہے۔ صوبوں کو پیسے کم دینے چاہئیں، صرف وفاق کو پیسے دینا کوئی حل نہیں ہے۔

صوبوں کو جو پیسے ملے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو جانے چاہئیں۔ اٹھارہویں ترمیم کے تحت این ایف سی میں صوبوں کے حصے میں کمی نہیں کی جاسکتی۔ وفاق نے اپنی ترمیم کے مطابق ماحولیات اور خوراک کی وزارتیں ختم نہیں کیں۔ صوبوں کی کارکردگی کو دیکھنا ہوگا۔ وفاق اور صوبوں کو مل کرکام کرنا چاہئے۔ ماہر معیشت سہیل نقوی نے کہاکہ اٹھارہویں ترمیم کے بعد صوبوں کو بہت ساری ذمہ داریاں دی گئیں، صوبوں میں اضافی وسائل کی تقسیم اور صحت، تعلیم کیلئے وسائل مختص کرنے کے بارے میں ایک تعلق ہے۔کئی صوبوں کی کارکردگی اچھی ہوئی کئی ایک کی خراب ہوگئی ہے۔

سب سے اچھی کارکردگی صوبہ بلوچستان کی ہے۔ جب وسائل پورے نہیں ہوتے ہیں اس میں ٹیکس کی شرح بڑھا دی جاتی ہے۔ صوبوں کو وسائل کم دینے چاہئیں۔ ٹیکسوں میں کمی کی جائے۔وسائل کی تقسیم کو کارکردگی سے جوڑا جائے۔ ممبر این ایف سی اسد سعید نے کہا اگر وفاقی حکومت بھی جی ڈی پی بہتری کےلئے کام نہ کر سکے تو اس کا بھی فنڈ کاٹنا چاہئے۔ صوبوں پر وسائل زیادہ کرنے کا پریشر نہیں ہے۔ فاٹا انضمام کے بعد صوبے کی ذمہ داریاں اور رقبہ بڑھ گئے مگر مالی تلافی نہیں ہوئی۔ صوبائی شیئر میں کمی ہوئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

 Jan 25, 2026 10:34 PM |
یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

 Jan 25, 2026 04:19 PM |
معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

 Jan 25, 2026 01:09 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان پیس بورڈ میں صرف فلسطین میں قیام امن کیلئے شامل ہوا ہے، وفاقی وزیر

Express News

سانحہ گل پلازہ؛ سرچ آپریشن تقریباً مکمل، عمارت سروے کے بعد سیل کردی جائے گی، ڈی سی ساؤتھ

Express News

سردی کی شدت؛ سندھ میں اسکول کے اوقات کار میں تبدیلی کے فیصلے میں توسیع

Express News

پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

بند کمروں کے فیصلے قبول نہیں، وادی تیراہ کو خالی کرنے کا نوٹی فکیشن واپس لیا جائے، سہیل آفریدی

Express News

راولپنڈی میں گھر کے کنویں سے 7 دن کے بچے کی لاش برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو