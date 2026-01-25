چین کو بنیادی خطرہ کہنے سے گریز، امریکی دفاعی حکمت عملی میں تبدیلی پاکستان کیلیے مفید

ٹرمپ کے "امریکا فرسٹ" نظریے کی واپسی کے ساتھ اسلام آباد میں بہت سے لوگوں کو دوبارہ نظر انداز کیے جانے کا خدشہ تھا

کامران یوسف January 25, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس واپسی کے ایک سال بعد پاکستان امریکی تزویراتی سوچ میں آنے والی نمایاں تبدیلی سے فائدہ اٹھانے والے خاموش ممالک میں شامل نظر آنے لگا ہے۔

حال ہی میں جاری ’’ امریکا کی قومی دفاعی حکمت عملی 2026‘‘ واشنگٹن کے کئی دہائیوں پرانے اس موقف سے دستبرداری کا پتہ دے رہی ہے۔ پاکستانی حکام اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے اسلام آباد کے خارجہ پالیسی کے چیلنجز میں کمی آئی ہے۔

 ٹرمپ کے "امریکا فرسٹ" نظریے کی واپسی کے ساتھ اسلام آباد میں بہت سے لوگوں کو دوبارہ نظر انداز کیے جانے کا خدشہ تھا۔ تاہم گزشتہ ایک سال کے دوران حالات مختلف انداز میں سامنے آئے ہیں۔

پاکستان نے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ روابط میں بہتری دیکھی اور بھارت اور امریکا کے تعلقات میں تناؤ کے آثار نظر آئے ہیں۔ اب نئی حکمت عملی کے اجرا کو مبصرین پاکستان کے لیے تزویراتی سانس لینے کی جگہ قرار دے رہے ہیں۔

 یاد رہے 2022کی امریکی دفاعی حکمت عملی میں چین کو سب سے اہم تزویراتی حریف قرار دیا گیا تھا۔ 2026کی دستاویز میں بیجنگ کو ایک وجودی دشمن کے طور پر پیش کرنے سے گریز کیا گیا ہے۔ نئی حکمت عملی میں کہا گیا کہ امریکا چین پر غلبہ پانے، اسے ذلیل کرنے یا اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش نہیں کر رہا بلکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ نہ تو چین اور نہ ہی کوئی اور ہم پر یا ہمارے اتحادیوں پر غلبہ حاصل کر سکے۔

 کہا گیا کہ امریکا ایسا معقول امن چاہتا ہے جو امریکیوں کے لیے سازگار شرائط پر ہو لیکن جسے چین بھی قبول کر سکے ۔ مزید کہا گیا کہ امریکا چین کو تصادم کے بجائے طاقت کے ذریعے روکے گا۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان اور امریکا کا جعلی ویزا نیٹ ورکس کے خلاف کریک ڈاؤن پر اتفاق

ایک سینیئر پاکستانی عہدیدار نے بتایا کہ نئے امریکی رویے نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کم دباؤ والا بنا دیا ہے۔ سابق سفارت کار عبدالباسط نے کہا کہ میرے نزدیک امریکی حکمت عملی صرف وقت حاصل کرنے کے بارے میں ہے تاکہ چین کا مقابلہ کرنے اور اپنی برتری برقرار رکھنے کے طریقے وضع کیے جا سکیں۔ ٹرمپ ہوشیاری سے کھیل رہے ہیں اور چین اس کھیل کو سمجھتا ہے۔

انہوں نے ’’ دی ایکسپریس ٹریبیون ‘‘ کو بتایا کہ لہٰذا فی الحال ہم دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تناؤ کو ایسی انتہا تک پہنچتے ہوئے نہیں دیکھیں گے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ جب تک یہ صورتحال برقرار رہتی ہے، یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے۔

نئی امریکی دفاعی حکمت عملی میں بھارت بھی مکمل طور پر غائب ہے۔ دستاویز میں کواڈریلیٹرل سکیورٹی ڈائیلاگ کا بھی کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ ایک سینیئر اہلکار نے کہا کہ بھارت پر زور نہ دینے سے علاقائی عدم توازن کم ہوتا ہے۔

 ان مثبت اشاروں کے باوجود تاہم سکیورٹی تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ امریکی تزویراتی نظریہ تاریخی طور پر انتظامیہ کی تبدیلی کے ساتھ بدلتا رہا ہے۔ مستقبل میں وائٹ ہاؤس دوبارہ روایتی موقف کی طرف لوٹ سکتا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

 Jan 25, 2026 10:34 PM |
یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

 Jan 25, 2026 04:19 PM |
معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

 Jan 25, 2026 01:09 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان پیس بورڈ میں صرف فلسطین میں قیام امن کیلئے شامل ہوا ہے، وفاقی وزیر

Express News

سانحہ گل پلازہ؛ سرچ آپریشن تقریباً مکمل، عمارت سروے کے بعد سیل کردی جائے گی، ڈی سی ساؤتھ

Express News

سردی کی شدت؛ سندھ میں اسکول کے اوقات کار میں تبدیلی کے فیصلے میں توسیع

Express News

پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

بند کمروں کے فیصلے قبول نہیں، وادی تیراہ کو خالی کرنے کا نوٹی فکیشن واپس لیا جائے، سہیل آفریدی

Express News

راولپنڈی میں گھر کے کنویں سے 7 دن کے بچے کی لاش برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو