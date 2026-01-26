کراچی؛ گارڈن میں رینجرز اور پولیس سے مبینہ مقابلے کے دوران 2 بھتہ خور ہلاک

ذرائع کے مطابق ہلاک ملزمان کا تعلق جمیل چھانگا گروہ سے تھا

اسٹاف رپورٹر January 26, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

 گارڈن میں رینجرز اور پولیس سے مبینہ مقابلے کے دوران 2 بھتہ خور ہلاک ہوگئے۔

ترجمان رینجرز کے مطابق پاکستان رینجرز سندھ اور پولیس کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے گارڈن میں بھتہ خوروں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران ملزمان نے رینجرز اور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کردی۔ شدید فائرنگ کے باعث رینجرز اور پولیس کی مزید نفری طلب کی گئی۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی: ابراہیم حیدری میں مبینہ مقابلہ میں انتہائی مطلوب بھتہ خور ہلاک

ترجمان کے مطابق فائرنگ کے تبادلے کے دوران 2 بھتہ خور مارے گئے۔ ایدھی حکام کے مطابق ہلاک دونوں ملزمان کی لاشیں ایدھی ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی گئی ہیں تاہم ہلاک ملزمان کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے۔

ذرائع کے مطابق ہلاک ملزمان کا تعلق جمیل چھانگا گروہ سے تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

 Jan 25, 2026 10:34 PM |
یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

 Jan 25, 2026 04:19 PM |
معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

 Jan 25, 2026 01:09 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان پیس بورڈ میں صرف فلسطین میں قیام امن کیلئے شامل ہوا ہے، وفاقی وزیر

Express News

سانحہ گل پلازہ؛ سرچ آپریشن تقریباً مکمل، عمارت سروے کے بعد سیل کردی جائے گی، ڈی سی ساؤتھ

Express News

سردی کی شدت؛ سندھ میں اسکول کے اوقات کار میں تبدیلی کے فیصلے میں توسیع

Express News

پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

بند کمروں کے فیصلے قبول نہیں، وادی تیراہ کو خالی کرنے کا نوٹی فکیشن واپس لیا جائے، سہیل آفریدی

Express News

راولپنڈی میں گھر کے کنویں سے 7 دن کے بچے کی لاش برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو