پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ ساز تیزی؛ انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر

گزشتہ ہفتے بھی اسٹاک ایکسچینج میں جزوی مندی کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر تیزی کا رجحان رہا تھا

اسٹاف رپورٹر January 26, 2026
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان اسٹاک ایکسچینج آج ریکارڈ ساز تیزی دیکھی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔

بازار حصص میں کاروباری ہفتے کا آغاز آج 1288 پوائنٹس کی شان دار تیزی کے ساتھ ہوا، جس کے نتیجے میں کے ایس ای 100 انڈیکس بڑھ کر ایک لاکھ 90 ہزار 455 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی؛ انڈیکس نئی بلند ترین سطح پر

Express News

پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں دو دہائیوں کی تاریخ ساز ترقی، سرمایہ کاری کیلیے روشن مستقبل کی نوید

بعد ازاں مارکیٹ میں سرمایہ کاروں  کی دلچسپی اور اعتماد کے نتیجے میں 1355 پوائنٹس کی مجموعی تیزی کے ساتھ پی ایس ایکس کا کے ایس ای 100 انڈیکس بڑھ کر ایک لاکھ 90 ہزار 522 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو چھو چکا ہے۔

واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے بھی اسٹاک ایکسچینج میں جزوی مندی کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر تیزی کا رجحان رہا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

 Jan 25, 2026 10:34 PM |
یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

 Jan 25, 2026 04:19 PM |
معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

 Jan 25, 2026 01:09 PM |

متعلقہ

Express News

وفاقی حکومت کا کراچی میں اکنامک زون قائم کرنے کا فیصلہ

Express News

رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ میں ایک اور سنگ میل

Express News

اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ طویل مدتی رعایتی موڈ کے تحت نجکاری پروگرام میں شامل

Express News

سونے کی قیمت میں آج پھر بڑا اضافہ، قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

Express News

پاکستانی حکومتی اقدمات کے مثبت ثمرات موصول ہونے لگ گئے ہیں، سربراہ آئی ایم ایف

Express News

سوست ڈرائی پورٹ: عوامی ریلیف، علاقائی خوشحالی اور قومی ترقی کی جانب اہم پیش رفت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو