اسلام آباد:
وفاقی آئینی عدالت نے رکن قومی اسمبلی سہیل سلطان کے خلاف الیکشن کمیشن کو تاحکم ثانی کیس سننے سے روک دیا۔
عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔
سوات سے رکن قومی اسمبلی سہیل سلطان کے خلاف نااہلی کے معاملے پر وفاقی آئینی عدالت نے الیکشن کمیشن کو تاحکم ثانی کارروائی سے روک دیا اور فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔
جسٹس عامر فاروق اور جسٹس روزی خان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔
کیس کی سماعت کے دوران بیرسٹر گوہر سہیل سلطان کی طرف سے وفاقی آئینی عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ جب انتخابات ہو جائیں تو آرٹیکل 199 کے تحت رٹ دائر ہو سکتی ہے، اسپیکر کو ریفرنس بھیجنے کا اختیار ہی نہیں تھا اور نواز شریف کیس میں بھی سپریم کورٹ یہ اصول طے کر چکی ہے۔
عدالت نے اپیل ابتدائی سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دی۔
سہیل سلطان پر اسسٹنٹ ایڈووکیٹ بننے کے بعد دو سال کی پابندی پوری نہ کرنے کا الزام تھا، الزام تھا کہ دو سال کی پابندی پوری کیے بغیر الیکشن میں حصہ لیا گیا۔
واضح رہے الیکشن کمیشن نے کل منگل کو کیس سماعت کے لیے مقرر رکھا تھا۔