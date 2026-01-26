سکارف قراقرم ونٹرلیوڈ سیزن 8 کا شاندار اختتام، ایس سی او ٹیم فاتح قرار

مختلف علاقوں کے کھلاڑیوں نے ونٹر اسپورٹس ایونٹ میں شاندار کھیل پیش کر کے اپنی مہارت کا لوہا منوایا

اسپورٹس ڈیسک January 26, 2026
سکارف قراقرم ونٹرلیوڈ سیزن 8کا شاندار اختتام ہوگیا جس میں ایس سی او ٹیم فاتح قرار پائی۔

تفصیلات کے مطابق گلگت بلتستان میں نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی اور کھیلوں کے فروغ کے لیے اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن (ایس سی او) نے شاندار قدم اٹھایا۔

ایس سی او کی معاونت سے ہونے والا قراقرم ونٹر لیوڈ سیزن 8 آئس ہاکی فیسٹیول کامیابی سے اختتام پذیر ہوگیا۔

مختلف علاقوں کے کھلاڑیوں نے ونٹر اسپورٹس ایونٹ میں شاندار کھیل پیش کر کے اپنی مہارت کا لوہا منوایا۔

فائنل میچ میں ایس سی او ٹیم نے زبردست کارکردگی سے ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔ اختتامی تقریب التت ہنزہ (جی بی) میں منعقد ہوئی۔

ونٹرلیوڈ سیزن میں ثقافت اور کھیلوں کا حسین ملاپ شائقین کے لیے قابل دید رہا۔

سکارف کی کاوش گلگت بلتستان کی ونٹر اسپورٹس اور ایڈونچر ٹورزم کو عالمی سطح پر فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔

 
