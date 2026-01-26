جامعہ کراچی کی زمین پر پیٹرول پمپ بنانے کے کیس میں بڑی پیشرفت

زمین پر قبضے کا الزام غلط، 2012 سے زمین خریدی ہوئی ہے، وکیل پی ایس او

کورٹ رپورٹر January 26, 2026
کراچی:

سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے جامعہ کراچی کی زمین پر قبضہ کر کے پٹرول پمپ قائم کرنے کا الزام لگا کر سیل کرنے کیخلاف درخواست پر ڈپٹی کمشنر شرقی کا حکم 3 ہفتے کیلیے معطل کردیا۔

ہائیکورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو جامعہ کراچی کی زمین پر قبضہ کر کے پٹرول پمپ قائم کرنے کا الزام لگا کر سیل کرنے کیخلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔

درخواستگزار پی ایس او کے وکیل عاصم اقبال ایڈووکیٹ نے موقف دیا کہ جامعہ کراچی کی زمین پر قبضے کا الزام غلط ہے، 2012 سے زمین خریدی ہوئی ہے۔

ڈپٹی کمشنر نے پٹرول پمپ سیل کرنے سے پہلے درخواستگزار کو صفائی کا موقع نہیں دیا۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر ایسٹ کا پٹرول پمپ سیل کرنے کا حکم 3 ہفتے کے لیئے معطل کردیا۔

عدالت نے ڈپٹی کمشنر سے پٹرول پمپ سیل کرنے کی رپورٹ طلب کرلی۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پٹرول پمپ بحال کرنے کی ہدایت کردی۔
