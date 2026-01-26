پاور سیکٹر کے گردشی قرضے میں 223 ارب روپے کے اضافے کی خبر گمراہ کن قرار

بینکوں کے ساتھ معاہدے کے باوجود جولائی تا نومبر 2025 سرکلر ڈیٹ کا موازنہ غلط ہے، ترجمان پاور ڈویژن

ضیغم نقوی January 26, 2026
اسلام آباد:

پاور ڈویژن نے رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران گردشی قرضے میں 223 ارب روپے کے اضافے کی خبر کو گمراہ کن قرار دے دیا۔

ترجمان پاور ڈویژن نے گردشی قرض کے حوالے سے اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 223 ارب روپے کے گردشی قرض میں اضافے کی خبر گمراہ کن ہے۔

ترجمان کے مطابق بینکوں کے ساتھ معاہدے کے باوجود جولائی تا نومبر 2025 سرکلر ڈیٹ کا موازنہ غلط ہے جبکہ نومبر 2025 کا جون 2025 سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، درست موازنہ گزشتہ جولائی تا نومبر کی مدت سے ہونا چاہیے تھا۔

پاور ڈویژن کے ترجمان نے وضاحت دی کہ بینکوں سے معاہدے کا سرکلر ڈیٹ فلو سے کوئی تعلق نہیں، بینکوں سے معاہدہ مہنگے پی ایل پی ایل قرضے کی ری فنانسنگ کے لیے تھا۔ جولائی تا نومبر 2024 میں اضافہ موسمی عوامل کی وجہ سے ہے۔

ترجمان کے مطابق دسمبر 2025 میں سرکلر ڈیٹ فلو میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ جولائی تا دسمبر گردشی قرض میں نیٹ اضافہ 80 ارب سے کم رہا جبکہ گردشی قرض میں کمی ڈسکوز کی کارکردگی بہتر بنانے اور لیٹ پیمنٹس کے خاتمے سے ہوئی۔

مالی سال 2024-25 میں سرکلر ڈیٹ کم ہو کر جون 2025 تک 1614 ارب روپے پر آ گیا۔ ڈسکوز کی کارکردگی بہتر ہوئی اور ایک سال میں 193 ارب روپے کے نقصانات کم ہوئے، جولائی تا دسمبر 2025 میں مزید 49 ارب روپے کے نقصان کم ہوئے۔

ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق رواں مالی سال کے اختتام تک سرکلر ڈیٹ مکمل کنٹرول میں آ جائے گا، 1225 ارب روپے سرکلر ڈیٹ سیٹلمنٹ پلان 6 سال میں مکمل ہوگا۔
