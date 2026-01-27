کراچی، سندھ سولر انرجی پروجیکٹ میں مبینہ کرپشن پر باضابطہ انکوائری شروع

کراچی:
سندھ سولرانرجی پروجیکٹ میں اربوں کی بےضابطگیوں کےالزام کےتناظرمین نیب متحرک ہوگیا، اس حوالے سےنیب کراچی نے سندھ حکومت کے افسران کے خلاف انکوائری سے متعلق مراسلہ وزیراعلی سندھ کے پرنسپل سیکریٹری کوارسال کردیا۔
خط کےمطابق قومی احتساب آرڈیننس 1999کےسیکشن 18کےتحت حکومت سندھ کے افسران واہل کاروں کے خلاف سندھ سولرانرجی پروجیکٹ میں سرکاری فنڈزکی غلط خریداری اورخوردبرد کےالزامات پرانکوائری کی جارہی ہے۔
مذکورہ معاملے کی وجہ سےسرکاری خزانے کونقصان پہنچاہے، قانونی مینڈیٹ کےمطابق نیب واحد ادارہ ہے جویہ ذمہ داری رکھتا ہے کہ وہ ایسے جرائم کی انکوائری کرے جو نیب بیورو کے دائرہ اختیارمیں آتےہیں۔
آرڈیننس کے تحت مبینہ طور پر کیے گئے کسی جرم کی تحقیقات اور تفتیش کی ذمہ داری نیب پرعائد ہوتی ہےاورکسی دوسری ایجنسی اوراتھارٹی کوتحقیقات میں صرف اس صورت میں شامل کیا جاسکتا ہےجب نیب کوایسی ضرورت پڑے، سولر انرجی پروجیکٹ میں مبینہ بدعنوانی پرنیب نےدستاویزات طلب کرلیں۔