پاکستان

سانحہ گل پلازہ اور پیپلز پارٹی پر تنقید کرنا ایم کیو ایم رہنماؤں کو بھاری پڑ گیا

جے یو آئی اور تحریک تحفظ آئین 8 فروری کو الگ الگ یوم سیاہ منائیں گی

وفاقی کابینہ کمیٹی نے بیورو کریسی اور ججوں کی دہری شہریت ختم کرنے کا عندیہ دے دیا

برفانی قیامت میں سیکیورٹی فورسز ڈھال بن گئیں، ضلع کرم میں پھنسے مسافر محفوظ، سڑکیں بحال

اسٹیٹ بینک کا شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ

اداکارہ صاحبہ نے گزشتہ برس پہلے بار اپنے حقیقی والد سے ملاقات کی تھی جن سے نشو بیگم نے طلاق لے لی تھی

ثروت گیلانی نے اپنی ناک کی سرجری سے متعلق دردناک کہانی بیان کردی

ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

مشہور ٹک ٹاکر علینہ عامر کا اپنی نازیبا لیک ویڈیو پر ردعمل وائرل

فلم دھرندھر کے اداکار گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

انٹرٹینمنٹ

چائے زیادہ پینے سے صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟

فیشن، فٹنس اور عادتیں؛ مشہور شخصیات کے دلچسپ لائف اسٹائلز

مونگ پھلی، گُڑ اور تل: سردیوں کی بہترین غذائیں

اسٹیم سیل تھراپی کیا ہے؟ ابھے دیول نے گھٹنوں کے درد سے نجات کا تجربہ شیئر کردیا

سردیوں میں بال زیادہ کیوں جھڑتے ہیں؟ وجہ اور علاج جانیے

بزنس

آئندہ سال کپاس کی کاشت میں مزید کمی کے خدشات

سونا عوام کی پہنچ سے مزید دور؛ قیمت میں آج بھی ہوش ربا اضافہ ریکارڈ

موثر کسٹمز انفورسمنٹ کی بدولت پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات میں اضافہ

رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ پاور سیکٹر کے سرکلر ڈیٹ میں 223 ارب روپے کا اضافہ

رائے

گھر گھر کی ایک جیسی معاشی کہانی

صدر ٹرمپ کے ایڈوانچر

بالک ہٹ اور گرین لینڈ کا کھلونا

ہر دور کی اپوزیشن کا منفی کردار

کراچی : پلازہ نہیں ہماری اقدارگل ہوگئی ہیں

انٹر نیشنل

امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ کی سمندری حدود میں داخل ہو گیا

غزہ کے ایک قبرستان سے اسرائیلی آخری یرغمالی کی باقیات بھی مل گئیں

متحدہ عرب امارات نے ایران پر حملے کے لیے اپنا ایئربیس اور بحری اڈے دینے سے انکار کردیا

صدر ٹرمپ نے مسلم رکن کانگریس کیخلاف تحقیقات کا حکم دیدیا

امریکی کمشنر کو بچی کیساتھ جنسی استحصال پر قید کی سزا بھی ہوئی تھی

