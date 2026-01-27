US
صفحۂ اول
تازہ ترین
خاص خبریں
کھیل
فیکٹ چیک
پاکستان
انٹر نیشنل
ٹاپ ٹرینڈ
انٹرٹینمنٹ
لائف اسٹائل
صحت
دلچسپ و عجیب
سائنس و ٹیکنالوجی
بزنس
رائے
سانحہ گل پلازہ اور پیپلز پارٹی پر تنقید کرنا ایم کیو ایم رہنماؤں کو بھاری پڑ گیا
جے یو آئی اور تحریک تحفظ آئین 8 فروری کو الگ الگ یوم سیاہ منائیں گی
وفاقی کابینہ کمیٹی نے بیورو کریسی اور ججوں کی دہری شہریت ختم کرنے کا عندیہ دے دیا
برفانی قیامت میں سیکیورٹی فورسز ڈھال بن گئیں، ضلع کرم میں پھنسے مسافر محفوظ، سڑکیں بحال
اسٹیٹ بینک کا شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ
ماں بیٹی میں رنجشیں ختم؛ لائیو شو میں نشو بیگم اور صاحبہ کی صلح؛ جذباتی ویڈیو وائرل
ناک کی سرجری؟ اداکارہ ثروت گیلانی کا حیران کن انکشاف؛ دردناک کہانی سنا دی
ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی
مشہور ٹک ٹاکر علینہ عامر کا اپنی نازیبا لیک ویڈیو پر ردعمل وائرل
فلم دھرندھر کے اداکار گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے الزام میں گرفتار
چائے زیادہ پینے سے صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟
فیشن، فٹنس اور عادتیں؛ مشہور شخصیات کے دلچسپ لائف اسٹائلز
مونگ پھلی، گُڑ اور تل: سردیوں کی بہترین غذائیں
اسٹیم سیل تھراپی کیا ہے؟ ابھے دیول نے گھٹنوں کے درد سے نجات کا تجربہ شیئر کردیا
سردیوں میں بال زیادہ کیوں جھڑتے ہیں؟ وجہ اور علاج جانیے
آئندہ سال کپاس کی کاشت میں مزید کمی کے خدشات
سونا عوام کی پہنچ سے مزید دور؛ قیمت میں آج بھی ہوش ربا اضافہ ریکارڈ
موثر کسٹمز انفورسمنٹ کی بدولت پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات میں اضافہ
رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ پاور سیکٹر کے سرکلر ڈیٹ میں 223 ارب روپے کا اضافہ
گھر گھر کی ایک جیسی معاشی کہانی
صدر ٹرمپ کے ایڈوانچر
بالک ہٹ اور گرین لینڈ کا کھلونا
ہر دور کی اپوزیشن کا منفی کردار
کراچی : پلازہ نہیں ہماری اقدارگل ہوگئی ہیں
امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ کی سمندری حدود میں داخل ہو گیا
غزہ سے 843 دن بعد آخری اسرائیلی یرغمالی کی باقیات بھی مل گئیں
کسی کو ہماری سرزمین ایران پر حملے کیلیے استعمال کرنے نہیں دیں گے؛ متحدہ عرب امارات
ٹرمپ کا مسلم تارک وطن رکنِ پارلیمان الہان عمر کیخلاف تحقیقات کا حکم؛ وجہ کیا بنی؟
بیٹی کی 12 سالہ سہیلی کا جنسی استحصال؛ سزا یافتہ امریکی سیاستدان کو بچانے کی کوشش؟
express.pk
خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب
سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔
تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو