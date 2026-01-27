نامعلوم افراد کی کراچی کو وفاق یا فوج کے حوالے کرنے کی وال چاکنگ

وال چاکنگ کرنے والوں نے فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر وائرل کر دی

January 27, 2026
کراچی:

شہر کے مختلف علاقوں میں کراچی کو وفاق یا فوج کے حوالے کرنے کی وال چاکنگ کی گئی۔

تفصیلات کے مطابق پیر اور منگل کی درمیانی شب نامعلوم افراد نے لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد اور حیدری مارکیٹ کے علاقوں میں نامعلوم افراد نے وال چاکنگ کی۔

وال چاکنگ میں لکھا گیا تھا کہ کراچی کو فوج کے حوالے کیا جائے، کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے۔

وال چاکنگ کرنے والوں نے فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔

واضح رہے کہ چند روز قبل ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے 18ویں ترمیم کو غلط قرار دیتے ہوئے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔

مصطفیٰ کمال نے گل پلازہ آتشزدگی کے معاملے پر سندھ حکومت پر شدید تنقید بھی کی تھی جس پر صوبے کے سینیئر وزیر شرجیل میمن نے وفاقی وزیر کو سخت جواب دیا تھا۔
