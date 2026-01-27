پی ایس ایل: غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا آغاز

آٹھ ٹیموں پر مشتمل پی ایس ایل کا گیارہواں سیزن 26 مارچ سے شروع ہوگا

اسپورٹس ڈیسک January 27, 2026
پی ایس ایل کے گیارہویں ایڈیشن کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا آغاز ہوگیا ہے۔

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ جاری پیغام کے مطابق غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن آئندہ ماہ کی 3 تاریخ تک جاری رہے گی۔

پی ایس ایل کا گیارہواں سیزن 26 مارچ سے شروع ہوگا جس میں دو نئی ٹیمیں حیدرآباد اور سیالکوٹ بھی حصہ لیں گی۔

پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ کے بجائے نیلامی ہوگی جس کی تاریخ 11 فروری مقرر کی گئی ہے۔

نیلامی کے لیے کھلاڑیوں کی بنیادی قیمت (بیس پرائس) کا بھی اعلان کردیا گیا ہے۔

 
