محدود وسائل کے باوجود مقررہ ہدف سے زائد ریوینیو حاصل کیا، کسٹمز بلوچستان

گزشتہ ایک سال کے دوران 98 ارب روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان ضبط کیا گیا ہے

سردار حمید خان January 27, 2026
facebook whatsup

چیف کلیکٹر کسٹمز بلوچستان مسعود احمد نے کہا ہے کہ محدود وسائل، کم نفری اور نامساعد حالات کے باوجود کسٹمز کے افسران اور عملے نے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے مالی سال کے پہلے چھ ماہ کے دوران مقررہ ہدف سے زائد ریونیو حاصل کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کی پالیسیوں کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے معاشی صورتحال کو بہتر بنانے میں کسٹمز اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے کسٹمز کلیکٹریٹ کوئٹہ میں عالمی کسٹمز ڈے کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر فیڈرل ٹیکس محتسب بلوچستان کے ایڈوائزر توصیف احمد قریشی، کلیکٹر انفورسمنٹ ڈاکٹر کرم الٰہی سمیت کسٹمز کے دیگر افسران اور عملہ بھی موجود تھا۔

چیف کلیکٹر کسٹمز مسعود احمد نے کہا کہ دنیا بھر میں آج کسٹمز ڈے منایا جا رہا ہے جس کا بنیادی مقصد اسمگلنگ کی روک تھام اور قانونی تجارت کا فروغ ہے۔

انہوں نے کہا کہ ملک بھر خصوصاً اس خطے میں اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے ایف سی، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ ایک سال کے دوران 98 ارب روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان ضبط کیا گیا ہے اور یہ کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

خون کے رشتے اکثر آپ کو رسوا کردیتے ہیں، جاوید شیخ

خون کے رشتے اکثر آپ کو رسوا کردیتے ہیں، جاوید شیخ

 Jan 27, 2026 03:57 PM |
نامور پاکستانی اداکار خالد حفیظ خان انتقال کرگئے

نامور پاکستانی اداکار خالد حفیظ خان انتقال کرگئے

 Jan 27, 2026 03:06 PM |
معروف امریکی ماڈل اور بوائے فرینڈ میں 2 سالہ تعلق کے بعد علیحدگی

معروف امریکی ماڈل اور بوائے فرینڈ میں 2 سالہ تعلق کے بعد علیحدگی

 Jan 27, 2026 01:25 PM |

متعلقہ

Express News

سہیل آفریدی کی تیراہ آپریشن سے لاعلمی نااہلی اور گورننس کی تباہی کا اعتراف ہے، گورنر کے پی

Express News

جامعہ کراچی؛ آئی سی سی بی ایس میں رکن سینڈیکیٹ کے بغیر سلیکشن بورڈ کی تیاری

Express News

پارلیمانی وفد کو سرکاری خرچ پر روضہ رسولﷺ بھیجنے کا فیصلہ، پاکستانی عوام کا سلام پیش کیا جائے گا!

Express News

بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

صوابی میں پیدا ہونے والے پانچ جڑواں نومولود انتقال کرگئے

Express News

بلوچستان میں شدید برفباری کے باوجود پاک فوج ریلوے ٹریکس کی نگرانی میں مصروف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو