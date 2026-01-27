ساؤتھ ایشین گیمز کے پاکستان میں انعقاد سے متعلق بڑا فیصلہ

ساؤتھ ایشین گیمز (سیف گیمز) کے پاکستان میں انعقاد سے متعلق بڑا فیصلہ کرلیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق تاشقند میں ساؤتھ ایشین اولمپک کونسل کا اجلاس ہوا جس میں صدر پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن عارف سعید، وفاقی سیکرٹری آٸی پی سی محی الدین وانی، سیکرٹری جنرل پی او اے خالد محمود بھی شریک ہوئے۔
وفاقی سیکرٹری محی الدین وانی نے حکومت پاکستان کی نماٸندگی کرتے ہوئے اجلاس میں گیمز کے انعقاد کی یقین دہانی کروائی۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سیف گیمز مارچ 2027 میں پاکستان میں ہی ہوں گے۔
سیف گیمز آٸندہ سال 23 مارچ سے 31 مارچ تک منعقد ہوں گے۔
سیف گیمز کے کھلاڑیوں، آفیشلز کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔
واضح رہے کہ پاکستان میں جنوری میں شیڈول ساؤتھ ایشین گیمز مؤخر کردیے گئے تھے۔