منوڑہ میں ڈوبنے والے ایک اور ماہی گیر کی لاش نکال لی گئی

لاپتہ 2 ماہی گیروں کی تلاش میں سرچ آپریشن جاری ہے، ترجمان ایدھی فاؤنڈیشن

اسٹاف رپورٹر January 27, 2026
facebook whatsup
پولیس نے لاشوں کو جناح اسپتال منتقل کردیا۔ فوٹو: فائل

کراچی:

منوڑہ میں ڈوبنے والے ایک اور ماہی گیر کی لاش سمندر سے نکال لی گئی۔

ڈاکس تھانے کے علاقے منوڑہ سمندرمیں ڈوبنے والے ماہی گیروں کی تلاش میں آج بھی ایدھی فاؤنڈیشن کے رضا کاروں کی جانب سے سرچ آپریشن کیا گیا اورآپریشن کے دوران ایک اور ماہی گیرکی لاش سمندر سے نکالنے کے بعد قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کردی گئی۔

ترجمان ایدھی فاؤنڈیشن کے مطابق اب تک چار ماہی گیروں میں سے 2 ماہی گیروں کی لاشیں سرچ آپریشن کے دوران نکالی جا چکی ہیں جن کی شناخت ہارون ولد سلیم اورمحمد حسین ولد رحمان کے نام سے کی گئی، لا پتہ 2 ماہی گیروں کی تلاش میں سرچ آپریشن جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فرح یوسف کا اقرارالحسن کے ساتھ تعلق اور علیحدگی کی افواہوں پر ردعمل

فرح یوسف کا اقرارالحسن کے ساتھ تعلق اور علیحدگی کی افواہوں پر ردعمل

Jan 27, 2026 04:45 PM |
خون کے رشتے اکثر آپ کو رسوا کردیتے ہیں، جاوید شیخ

خون کے رشتے اکثر آپ کو رسوا کردیتے ہیں، جاوید شیخ

 Jan 27, 2026 03:57 PM |
نامور پاکستانی اداکار خالد حفیظ خان انتقال کرگئے

نامور پاکستانی اداکار خالد حفیظ خان انتقال کرگئے

 Jan 27, 2026 03:06 PM |

متعلقہ

Express News

سہیل آفریدی کی تیراہ آپریشن سے لاعلمی نااہلی اور گورننس کی تباہی کا اعتراف ہے، گورنر کے پی

Express News

جامعہ کراچی؛ آئی سی سی بی ایس میں رکن سینڈیکیٹ کے بغیر سلیکشن بورڈ کی تیاری

Express News

پارلیمانی وفد کو سرکاری خرچ پر روضہ رسولﷺ بھیجنے کا فیصلہ، پاکستانی عوام کا سلام پیش کیا جائے گا!

Express News

بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

صوابی میں پیدا ہونے والے پانچ جڑواں نومولود انتقال کرگئے

Express News

بلوچستان میں شدید برفباری کے باوجود پاک فوج ریلوے ٹریکس کی نگرانی میں مصروف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو