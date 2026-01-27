امریکا میں برفباری نے قہر ڈھا دیا؛ 22 کروڑ افراد خون جما دینے والی سردی کا شکار

برفانی طوفان نے امریکا کی مختلف ریاستوں میں تباہی مچادی

ویب ڈیسک January 27, 2026
facebook whatsup
30
امریکا میں شدید سردی سے ہلاکتوں کی تعداد 30 ہوگئی

امریکا کے مختلف حصوں میں انتہائی طاقتور برفانی طوفان اور ٹھٹھرتی سردی نے معمولات زندگی کو ٹھپ کرکے رکھ دیا۔

امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق ٹیکساس سے لے کر نیو انگلینڈ تک 20 کروڑ سے زائد افراد شدید سردی کے انتباہات کی زد میں تھے۔

ماہرینِ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ کئی علاقوں میں یہ کڑاکے کی سردی پورا ہفتہ برقرار رہ سکتی ہے۔

نیشنل ویدر سروس نے بتایا کہ آئندہ دنوں میں شدید سرد ہوائیں ملک کے مشرقی دو تہائی حصے میں پھیل جائیں گی جہاں منفی درجہ حرارت اور ریکارڈ سردی کی توقع ہے۔

ادارے کے مطابق خطرناک حد تک ٹھنڈی ہوائیں برقرار رہیں گی اور معمول سے کہیں کم درجہ حرارت فروری کے آغاز تک جاری رہ سکتا ہے۔

بعض مقامات پر درجہ حرارت منفی 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے پہنچ گیا اور متعدد افراد ہائپو تھرمیا کا شکار ہوگئے۔

موسم کی خرابی اور شدت کا انداز کا اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پورے ملک میں 12 ہزار سے زائد پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہوچکی ہیں۔

امریکا کی کئی ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ ہے۔ اسکولز، دفاتر اور عوامی مقامات بند کیے جا چکے ہیں۔ لوگ محصور ہوکر رہ گئے ہیں۔

نیویارک، میساچوسٹس، ٹیکساس اور دیگر ریاستوں میں سڑکیں برف سے ڈھک گئی ہیں اور شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔

جنوب اور مشرقی علاقوں میں شدید سردی کے باعث بجلی کا نظام درہم برہم ہوکر رہ گیا۔ مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 30 ہوگئی۔​

امریکی محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ چند دنوں تک شدید سردی اور برف باری کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ شہریوں کو سخت احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

Jan 27, 2026 09:35 PM |
اقرا عزیز نے نومولود بیٹی کا نام بتادیا، مداحوں کی مبارکباد

اقرا عزیز نے نومولود بیٹی کا نام بتادیا، مداحوں کی مبارکباد

 Jan 27, 2026 08:34 PM |
لائبہ خان نے مدینہ منورہ میں نکاح کرلیا، خوبصورت تصاویر وائرل

لائبہ خان نے مدینہ منورہ میں نکاح کرلیا، خوبصورت تصاویر وائرل

 Jan 27, 2026 08:41 PM |

متعلقہ

Express News

کسی کو ہماری سرزمین ایران پر حملے کیلیے استعمال کرنے نہیں دیں گے؛ متحدہ عرب امارات

Express News

انڈونیشیا؛ لینڈ سلائیڈنگ میں ہلاکتوں کی تعداد 34 تک جا پہنچی

Express News

بھارت میں بابا بُلھے شاہ کی 100 سالہ قدیم درگاہ پر ہندوتوا کے غنڈوں کا حملہ

Express News

افغانستان؛ طالبان نے 36 افراد کو سرعام کوڑے مارے؛ قید کی سزائیں بھی دیں

Express News

جاپان؛ خاتون فوجی کیساتھ ساتھی اہلکاروں کی اجتماعی زیادتی؛ ہزاروں ڈالرز ہرجانہ

Express News

اب حد ہوگئی؛ امریکا کے مزید احکامات نہیں مان سکتے؛ عبوری صدر وینزویلا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو