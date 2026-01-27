خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

ہاتھا پائی سے بات قاتلانہ حملے تک جا پہنچی، پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی

ویب ڈیسک January 27, 2026
facebook whatsup
بھارتی اداکارہ کے شوہر پر ان کے بھائی نے حملہ کیا

بھارتی شہر بنگلور میں معروف اداکارہ کے شوہر سوما شیکھر پر چاقو سے حملہ کیا گیا جس میں وہ شدید زخمی ہوگئے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ساؤتھ انڈین ٹی وی کی ابھرتی ہوئی اداکارہ کاویا گوڈا کے شوہر سوما شیکھر پر ان کے بھائی نے چاقو سے حملہ کیا۔

یہ جھگڑا دو بھائیوں اور ان کی بیویوں کے درمیان پیش آیا۔ سوما شیکھر اور ان کے بھائی ناندیش ایک ہی مکان میں اپنے والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔

پہلے دونوں بھائیوں کی بیویوں میں جھگڑا ہوا جس پر دونوں بھائی بھی آپس میں لڑ پڑے اور بات ہاتھا پائی سے قاتلانہ حملے تک پہنچی۔

اداکارہ کے شوہر سوما شیکھر نے پولیس کو بتایا کہ ان کے بھائی اور بھابھی نے ان پر چاقو سے حملہ کیا اور میری بیوی اداکارہ کاویا گوڈا پر بھی تشدد کیا گیا۔

دوسری جانب اداکارہ کے دیور ناندیش اور ان کی اہلیہ پریملاتھا نے جوابی شکایت میں دعویٰ کیا کہ ان پر بھی حملہ کیا گیا اور منگل سوتر زبردستی چھین لیا گیا۔

پولیس نے دونوں فریقین کی جانب سے دائر کرائی جانے والی شکایات کی بنیاد پر آٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔

پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں اور ان کی بیویوں نے ایک دوسرے پر جسمانی تشدد اور بدکلامی کے الزامات لگائے ہیں۔ تفتیش جاری ہے۔

یاد رہے کہ کاویا گوڈا جنوبی بھارت کی معروف ٹی وی اداکارہ رہ چکی ہیں اور انہوں نے ’رادھا رمن‘ اور ’گندھاری‘ جیسے مقبول ڈراموں میں اداکاری کی ہے۔

تاہم انھوں نے شادی کے بعد شوبز سے کنارہ کشی اختیار کرلی تھی اور اپنے سسرال میں روایتی زندگی بسر کر رہی ہیں۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

Jan 27, 2026 09:35 PM |
اقرا عزیز نے نومولود بیٹی کا نام بتادیا، مداحوں کی مبارکباد

اقرا عزیز نے نومولود بیٹی کا نام بتادیا، مداحوں کی مبارکباد

 Jan 27, 2026 08:34 PM |
لائبہ خان نے مدینہ منورہ میں نکاح کرلیا، خوبصورت تصاویر وائرل

لائبہ خان نے مدینہ منورہ میں نکاح کرلیا، خوبصورت تصاویر وائرل

 Jan 27, 2026 08:41 PM |

متعلقہ

Express News

ماں بیٹی میں رنجشیں ختم؛ لائیو شو میں نشو بیگم اور صاحبہ کی صلح؛ جذباتی ویڈیو وائرل

Express News

ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

Express News

مشہور ٹک ٹاکر علینہ عامر کا اپنی نازیبا لیک ویڈیو پر ردعمل وائرل

Express News

فلم دھرندھر کے اداکار گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

Express News

بالی ووڈ فلموں کی آفرز کیوں ٹھکرائیں اور اب پچھتاوا کیوں؟ سونم باجوہ کا انکشاف

Express News

جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ سے براہ راست رجوع کرتی ہوں، مہوش حیات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو