چیٹ جی پی ٹی سے قرآن پاک کی تفسیر سمجھنا ممنوع قرار؛ مصر دارالافتا

AI ایپلیکیشنز پر اعتماد کرنا غلط معلومات پھیلانے اور گمراہ کن فہم پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے

ویب ڈیسک January 27, 2026
facebook whatsup
قرآن پاک کی تفصیر اور مطالب کے لیے مستند علما سے رجوع کیا جانا چاہیے

مصری دارالافتاء نے قرآن مجید کی آیات کے معنی، تشریح اور تفسیر کے لیے مصنوعی ذہانت (AI) کی ایپلیکیشنز کے استعمال کو شرعی لحاظ سے ممنوع قرار دیدیا۔

عرب میڈیا کے مطابق یہ فتویٰ ایک سائل کے سوال کے جواب میں جاری کیا گیا۔ جس میں قرآن پاک کے مطالب سمجھانے کے لیے آرٹیفیشل نٹیلی جنس سے مدد لینے سے متعلق پوچھا گیا تھا۔

دارالافتاء نے خبردار کیا کہ AI ایپلیکیشنز پر اعتماد کرنا غلط معلومات پھیلانے اور گمراہ کن فہم پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔

دارالافتاء کا موقف ہے کہ دینی تعلیمات کی صحیح تفہیم کے لیے صرف مستند اور تجربہ کار علماء پر ہی بھروسہ کیا جانا چاہیے۔

انھوں نے مزید کہا کہ قرآن کی آیات کی تفسیر کے لیے ہمیشہ مستند تفاسیر، باوثوق مفسرین اور دینی اداروں سے رجوع کرنا ضروری ہے تاکہ دین کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچیں۔

رپورٹس کے مطابق مصنوعی ذہانت کی ایپلیکیشنز میں چیٹ جی پی ٹی بھی شامل ہے۔ دارالافتا نے واضح کیا کہ اس قسم کے پروگرام قرآن مجید کی تشریح میں قابل اعتماد ذریعہ نہیں سمجھے جا سکتے۔

یاد رہے کہ یہ فتویٰ اس وقت سامنے آیا ہے جب دنیا بھر میں تعلیمی، دینی اور تحقیقی ادارے AI ٹیکنالوجی کے استعمال کے فائدے اور نقصانات پر غور کر رہے ہیں۔ 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اریجیت سنگھ کے مداحوں کیلئے بری خبر، گلوکار کا حیران کن اعلان 

اریجیت سنگھ کے مداحوں کیلئے بری خبر، گلوکار کا حیران کن اعلان 

 Jan 27, 2026 10:35 PM |
خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

Jan 27, 2026 09:35 PM |
اقرا عزیز نے نومولود بیٹی کا نام بتادیا، مداحوں کی مبارکباد

اقرا عزیز نے نومولود بیٹی کا نام بتادیا، مداحوں کی مبارکباد

 Jan 27, 2026 10:37 PM |

متعلقہ

Express News

عمان میں 23 فرانسیسی سیاحوں کو لے جانے والی کشتی بیچ سمندر میں ڈوب گئی

Express News

چیٹ جی پی ٹی سے قرآن پاک کی تفسیر سمجھنا ممنوع قرار؛ مصر دارالافتا

Express News

بھارت؛ بھتہ لینے کے الزام پر گینگسٹر گولڈن براری کے والدین گرفتار

Express News

امریکا میں برفباری نے قہر ڈھا دیا؛ 22 کروڑ افراد خون جما دینے والی سردی کا شکار

Express News

خوف زدہ اسرائیلی وزیراعظم موبائل فون کے کیمرے پر ٹیپ کیوں چپکا کر رکھتے ہیں؟

Express News

فلپائن کے میئر راکٹ لانچر حملے میں بال بال بچ گئے؛ ہولناک ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو