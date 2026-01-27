پاکستان نے اقتصادی تعاون تنظیم کی چیئرمین شپ باقاعدہ طور پر سنبھال لی

پاکستان کی جانب سے ای سی او کی قیادت سنبھالنے کو اعزاز قرار دیا گیا

خالد محمود January 27, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

پاکستان نے اقتصادی تعاون تنظیم (ای سی او) کی چیئرمین شپ برائے 2026 اور2027 باضابطہ طور پر سنبھال لی۔

پاکستان کی جانب سے ای سی او کی قیادت سنبھالنے کو اعزاز قرار دیا گیا اور پاکستان نے 2025 کے دوران ای سی او کی چیئرمین شپ انجام دینے پر قازقستان کا شکریہ ادا کیا اور تنظیم کے معاملات کو عزم و وابستگی کے ساتھ آگے بڑھانے میں اس کے کردار کو سراہا۔

بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ای سی او کے بانی رکن کی حیثیت سے تنظیم کی روح اور اساس رہا ہے اور چیئرمین کے طور پر ای سی او کو مزید مضبوط، فعال اور مؤثر بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گا۔ 

پاکستانی سفیرمدٹر ٹیپو نے بیان میں کہا کہ رکن ممالک کا کہنا تھا کہ پاکستان کی قیادت میں ای سی او علاقائی ترقی، اقتصادی روابط اور باہمی تعاون کے نئے امکانات پیدا کرے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

Jan 27, 2026 11:27 PM |
اریجیت سنگھ کے مداحوں کیلئے بری خبر، گلوکار کا حیران کن اعلان 

اریجیت سنگھ کے مداحوں کیلئے بری خبر، گلوکار کا حیران کن اعلان 

 Jan 27, 2026 10:35 PM |
خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

Jan 27, 2026 09:35 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان نے اقتصادی تعاون تنظیم کی چیئرمین شپ باقاعدہ طور پر سنبھال لی

Express News

پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ 

Express News

پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ 

Express News

نان فائلرز  کے اسلحہ لائسنس منسوخ کرنے کی ہدایت

Express News

کراچی؛ خود کو آغا سراج درانی کا بھانجا کہنے والے کار سوار کیخلاف مقدمہ درج

Express News

سانحہ گل پلازہ: ایک خاندان کی 3 خواتین کا کوئی سراغ نہ ملا، 4 مزید باقیات کی شناخت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو