پاکستان میں سردی کی لہر اوربرفباری ’’لانینا‘‘ کا متحرک ہونا قرار

موسمیاتی اصطلاحات سے شدید گرمی، سردی، بارشوں کی کمی اور سیلاب آتے ہیں

آفتاب خان January 27, 2026
facebook whatsup
کراچی:

ال نینا اور لانینا بحرالکاہل کی اتھاہ گہرائیوں اورٹھاٹھیں مارتے سمندرسے جڑی موسمیاتی اصطلاحات ہیں جو پاکستان سے ہزاروں میل دوری کے باوجود شدید گرمی، سخت سردی، بارشوں کی کمی اورتباہ کن سیلابوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔

ال نینا سمندرکے زیادہ درجہ حرارت جبکہ لانینا سمندرکے سرد ہونیکی علامت ہے، سماجی رابطوں کی ویب سائٹس اورپلیٹ فارمز پر صارفین نے کراچی سمیت ملک بھرمیں سردی کی لہر اوربرفباری کولانینا کے متحرک ہونا قراردیا، محکمہ موسمیات نے اس تاثرکی نفی کردی۔

موسم سرمامیں متحرک لالینا بارشوں کا راستہ روک دیتی ہے، ملک میں حالیہ بارشیں اس بات کی علامت ہے کہ لالینا کمزورہے۔

ڈپٹی ڈائریکٹروترجمان محکمہ موسمیات انجم نذیرضیغم نے کہا ہے کہ آج کل مختلف سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پرخبرداریہ عام سردی نہیں ہے اورکیا آپ لانینا سے واقف ہے؟

پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جوعالمی موسمیاتی نظام میں معمولی سی تبدیلی سے بھی شدید متاثر ہوتے ہیں، بحرالکاہل میں پیدا ہونیوالے دو موسمی مظاہرے ال نینا اورلانینا بظاہر ہزاروں میل دورہیں، مگران کے اثرات پاکستان میں شدید گرمی، سخت سردی، بارشوں کی کمی اورتباہ کن سیلابوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

موسمیاتی تبدیلیاں اور بارشیں

انجم نذیرضیغم کے مطابق یہ تاثرقطعی غلط ہے کہ لانینااس وقت طاقتورہے،حقیقت یہ ہے کہ لانینا بتدریج کمزورہورہاہے اورفروری میں یہ مکمل طورپرنیوٹرل ہوجائیگا، اگرلانینا فعال ہوتا تو کبھی بھی موسم سرما میں ملک کے مختلف شہروں میں بارشیں نہیں ہوتیں،کیونکہ سرمامیں لانینا کا فعال ہونا بارشوں کا سلسلہ روک دیتا ہے۔

ال نینا کے دوران ملک میں گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، ہیٹ ویوزکا دورانیہ طویل ہو جاتا ہے اوربارشیں کم ہو جاتی ہیں، خصوصاً سندھ اوربلوچستان کے کئی علاقے خشک سالی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے زرعی پیداوارمتاثراورپانی کا بحران مزید سنگین ہو جاتا ہے۔

لانینا کے اثرات صرف بارشوں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ سردیوں میں بھی اس کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں، ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی اورغیرمعمولی برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں سرد ہواؤں کا راستہ ہموارہو جاتا ہے، جس سے معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں۔

ماہرین کے مطابق پاکستان کے غیرمعمولی صورتحال کا دوش صرف ال نینا یا لا نینا کو نہیں دیا جاسکتا، اس سے بھی کئی گنا بھیانک سچ موسمیاتی تبدیلی ہے، جس نے ان قدرتی آفات کوشدید اورغیرمتوقع بنا دیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

Jan 27, 2026 11:27 PM |
اریجیت سنگھ کے مداحوں کیلئے بری خبر، گلوکار کا حیران کن اعلان 

اریجیت سنگھ کے مداحوں کیلئے بری خبر، گلوکار کا حیران کن اعلان 

 Jan 27, 2026 10:35 PM |
خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

Jan 27, 2026 09:35 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان نے اقتصادی تعاون تنظیم کی چیئرمین شپ باقاعدہ طور پر سنبھال لی

Express News

پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ 

Express News

پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ 

Express News

نان فائلرز  کے اسلحہ لائسنس منسوخ کرنے کی ہدایت

Express News

کراچی؛ خود کو آغا سراج درانی کا بھانجا کہنے والے کار سوار کیخلاف مقدمہ درج

Express News

سانحہ گل پلازہ: ایک خاندان کی 3 خواتین کا کوئی سراغ نہ ملا، 4 مزید باقیات کی شناخت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو