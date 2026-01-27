سینر جیکو کا 430 ملین ڈالرز کے خام تیل کی درآمد کا معاہدہ

امریکا سے تیل کی درآمد پاکستان کو ممکنہ رکاوٹوں سے بچانے میں مدد دے گی

ظفر بھٹہ January 27, 2026
اسلام آباد:

پاکستان میں توانائی کے شعبے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں سینرجیکو پاکستان لمیٹڈ نے امریکاسے 6 ملین بیرل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل درآمد کرنے کا 430 ملین ڈالرزکا تجارتی معاہدہ ہوا ہے، جو پاکستان اور امریکا کے درمیان نجی شعبے کا سب سے بڑاخام تیل درآمدی معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ 

معاہدے کے تحت 3 ملین بیرل خام تیل پہلے ہی سینرجیکو کی ریفائنری میں پروسیس کیا جا چکا ہے، جبکہ باقی 3 کارگو ہر ایک، ایک ملین بیرل پر مشتمل رواں سال فروری اور مارچ 2026 میں پاکستان پہنچیں گے، جس سے آنیوالے مہینوں میں تیل کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔

معاہدہ کسی سرکاری ضمانت یا حکومتی مالی معاونت کے بغیر ہوا ہے، جس سے قومی خزانے پر اضافی بوجھ نہیں پڑا اور نجی شعبے کے ذریعے تجارتی خسارے میں کمی میں مدد ملی ہے۔

ماہرین کے مطابق یہ اقدام پاکستان کیلیے توانائی کے ذرائع کو متنوع بنانے کی جانب اہم قدم ہے، معاہدے کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس سے مشرق وسطیٰ اور خصوصاً آبنائے ہرمز پر انحصار کم ہوگا، جو جغرافیائی کشیدگی کے باعث عالمی تیل ترسیل کا حساس راستہ سمجھا جاتا ہے۔

امریکا سے تیل کی درآمد پاکستان کو ممکنہ علاقائی رکاوٹوں سے بچانے میں مدد دے گی۔ اس تنوع میں سینرجیکو کی سنگل بوائے مورنگ سہولت نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، جو پاکستان کا واحد گہرے سمندر میں واقع خام تیل ہینڈلنگ نظام ہے۔

اس سہولت کے ذریعے ویری لارج کروڈکیریئرز سے براہِ راست تیل اتارا جاتا ہے، جو زیرِسمندر پائپ لائن کے ذریعے ریفائنری تک پہنچتا ہے۔ یہ نظام امریکا اور افریقہ جیسے دور دراز ممالک سے تیل کی درآمد ممکن بناتا ہے اوربندرگاہوں پر دباؤ، کرایہ اور تاخیر کے اخراجات کم کرتا ہے۔

سینرجیکو کے وائس چیئرمین اسامہ قریشی نے کہا کہ نجی شعبہ قومی معاشی اہداف کے حصول میں مؤثرکردار ادا کر سکتا ہے، امریکا سے خام تیل کی درآمد نہ صرف تجارتی خسارہ کم کرنے میں مدد ملے گی، اور آبنائے ہرمز جیسے روایتی راستوں پر انحصار کم ہوگا بلکہ توانائی کے ذرائع میں تنوع معیشت کو بیرونی جھٹکوں سے محفوظ بناتا ہے۔

منصوبہ تجارتی بنیادوں پر انجام دیا گیا، خام تیل کی درآمد کے ساتھ ساتھ سینرجیکو نے اپنی برآمدی سرگرمیوں میں بھی اضافہ کیا ہے۔

ماہرین کے مطابق موجودہ معاشی دباؤ اور عالمی غیر یقینی صورتحال کے تناظر میں ایسے نجی شعبے کے اقدامات توانائی کے تحفظ، معاشی استحکام اور برآمدات کے فروغ کیلیے نہایت اہم ہیں،جو طویل المدت بنیادوں پر پاکستان کی معیشت کو سہارا دے سکتے ہیں۔
مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

Jan 27, 2026 11:27 PM |
اریجیت سنگھ کے مداحوں کیلئے بری خبر، گلوکار کا حیران کن اعلان 

اریجیت سنگھ کے مداحوں کیلئے بری خبر، گلوکار کا حیران کن اعلان 

 Jan 27, 2026 10:35 PM |
خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

خاندانی جھگڑا؛ بھارتی اداکارہ اور شوہر پر چاقو سے حملہ

Jan 27, 2026 09:35 PM |

