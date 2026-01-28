کراچی، پولیس مقابلوں میں 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ایک فرار

کراچی:
شہر قائد میں پولیس کے مختلف علاقوں میں مبینہ مقابلوں کے دوران 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار جبکہ ایک ملزم فرار ہو گیا۔
گلبرگ پولیس کے مطابق فیڈرل بی ایریا بلاک 4 طارق گراؤنڈ کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا جسے چھیپا حکام کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔
زخمی ملزم کی شناخت اسامہ کے نام سے ہوئی جبکہ دوسرا ملزم پرویز ولد نامعلوم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔
پولیس نے گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک پستول، موبائل فون، موٹرسائیکل اور نقد رقم برآمد کر لی۔
دوسری جانب عزیز بھٹی پولیس نے گلشن اقبال بلاک 10 ڈالمیا سیمنٹ فیکٹری کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران دو ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔
زخمی ملزمان کو چھیپا کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا جن کی شناخت نثار اور سجاد کے ناموں سے کی گئی ہے۔
پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو پستولیں، موبائل فونز، نقد رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی ہے۔