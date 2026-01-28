کراچی: ٹرک نے کمسن بچے کو کچل دیا، گاڑی کی ٹکر سے خاتون جاں بحق

دونوں حادثات کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہوگئے

اسٹاف رپورٹر January 28, 2026
کراچی:

شہر کے مختلت علاقوں میں ٹریفک حادثات میں کمسن بچے اور خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہوگئے۔

کورنگی صنعتی ایریا تھانے کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن سیکٹر B6 سلیم تھلے والی گلی نمبر 2 چھپڑا ہوٹل کے قریب مزدا ٹرک کی ٹکر سے کمسن بچہ جاں بحق ہوگیا جس کی لاش قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کی گئی۔

متوفی بچے کی شناخت 6 سالہ ذیشان ولد جنسار احمد سولنگی کے نام سے کی گئی، پولیس کے مطابق حادثے کے بعد مزدا ٹرک کا ڈرائیور جاوید موقع پر سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔

 جاں بحق ہونے والا بچہ ملزم کا ہی پڑوسی تھا، ملزم ڈرائیور مزدا ٹرک گھر سے لیکر نکلا تو پڑوسی کا بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا، پولیس نے ٹرک اور ڈرائیور کے بھائی کو حراست میں لیکر تھانے منتقل کردیا، کمسن ذیشان پانچ بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا، متوفی بچے کے والد فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں۔

گلستان جوہر منور چورنگی کے قریب ٹریفک حادثے میں خاتون جاں بحق ہوگئی جس کی لاش قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کی گئی، خاتون کی شناخت 45 سالہ نذیراں بی بی زوجہ محمد حسین کے نام سے کی گئی، ریسکیو حکام کے مطابق متوفیہ خاتون نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق ہوئی۔
