سندھ لیبر ڈیپارٹمنٹ میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن، نیب نے انکوائری شروع کر دی

لیبر ڈیپارٹمنٹ میں 5.5 ارب روپے کے مبینہ جعلی ٹینڈرز کا انکشاف ہوا

اسٹاف رپورٹر January 28, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

نیب کراچی نے سندھ لیبر ڈیپارٹمنٹ میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کی شکایات کی انکوائری شروع کر دی۔

نیب ذرائع کے مطابق محکمہ لیبر سندھ کے سابق وزیر شاہد تھہیم اور اعلیٰ افسران کے خلاف نیب کو شکایات موصول ہوئی تھیں۔ لیبر ڈیپارٹمنٹ میں 5.5 ارب روپے کے مبینہ جعلی ٹینڈرز کا انکشاف ہوا۔

نیب کے مطابق ٹینڈرز ایس پی پی آر اے ویب سائٹ پر شائع کیے بغیر جاری کیے گئے۔ اربوں روپے پسندیدہ ٹھیکیداروں کو مبینہ طور پر جاری کیے گئے۔

ریکارڈ کے مطابق اخبار میں این آئی ٹی شائع ہونے کا دعویٰ کیا گیا مگر حقیقت میں اشتہار موجود نہیں تھا، 5 ارب سے زائد کا ٹینڈر مبینہ طور پر جعلی اخبار میں شائع کیے جانے کا الزام ہے۔

نیب دستاویزات کے مطابق 60 دن میں 1.25 ارب روپے سے زائد بغیر تصدیق جاری ہوئے۔

نیب نے اسمبلی سندھ کے ذریعے 60 دن میں رپورٹ طلب کرلی۔ نیب سے تعاون نہ کرنے کی صورت میں نیب قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اریجیت سنگھ کی گلوکاری چھوڑنے کی وجہ سامنے آگئی

اریجیت سنگھ کی گلوکاری چھوڑنے کی وجہ سامنے آگئی

Jan 28, 2026 03:14 PM |
معروف اداکارہ کا 12 سال کی عمر میں شادی کرنے کا اعتراف

معروف اداکارہ کا 12 سال کی عمر میں شادی کرنے کا اعتراف

 Jan 28, 2026 12:27 PM |
مدینہ منورہ میں نکاح کرنے والی لائبہ خان کی دعائے خیر کی تصاویر وائرل

مدینہ منورہ میں نکاح کرنے والی لائبہ خان کی دعائے خیر کی تصاویر وائرل

 Jan 28, 2026 11:07 AM |

متعلقہ

Express News

پاکستان نے اقتصادی تعاون تنظیم کی چیئرمین شپ باقاعدہ طور پر سنبھال لی

Express News

پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ 

Express News

پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ 

Express News

نان فائلرز  کے اسلحہ لائسنس منسوخ کرنے کی ہدایت

Express News

کراچی؛ خود کو آغا سراج درانی کا بھانجا کہنے والے کار سوار کیخلاف مقدمہ درج

Express News

سانحہ گل پلازہ: ایک خاندان کی 3 خواتین کا کوئی سراغ نہ ملا، 4 مزید باقیات کی شناخت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو