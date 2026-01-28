اسرائیلی وزیرِاعظم نیتن یاہو نے آج ایک طویل پریس کانفرنس کی جس میں غزہ کے مستقبل کے حوالے سے اپنا منصوبہ پیش کیا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق وزیراعظم نیتن یاہو نے دھمکی دی کہ اسرائیلی فوج دریائے اردن سے بحیرۂ روم تک پورے علاقے پر سیکیورٹی کنٹرول رکھے گا جس میں غزہ بھی شامل ہے۔
اسرائیلی وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ غزہ کی تعمیرِ نو سے قبل حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنا اور سرنگوں سمیت اس کے عسکری ڈھانچے کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔
انھوں نے یہ بھی واضح کیا کہ حماس کے غیر مسلح ہونے تک غزہ پر سیکیورٹی کنٹرول ہماری فوج کا رہے گا۔
اسرائیلی وزیراعظم کی یہ پریس کانفرنس اس وقت ہوئی جب غزہ سے آخری مقتول اسرائیلی یرغمالی ران گویلی کی لاش اسرائیل سے واپس لائی گئی۔
اس غزہ جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ مکمل ہوگیا۔ حماس نے اسرائیل کو تمام زندہ یرغمالیوں کو واپس کردیا اور ہلاک ہوجانے والے اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں بھی واپس کردیں۔
جس کے بدلے میں اسرائیل نے سیکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا اور درجن سے زائد کی میتیں واپس کی ہیں۔
ہے۔ ساتھ ہی یرغمالیوں کے بحران کا پہلا مرحلہ اختتام کو پہنچا۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ فوجی اور سفارتی دباؤ کے امتزاج سے تمام یرغمالیوں کی واپسی ممکن ہوئی۔
اسرائیلی وزیرِاعظم نے مزید بتایا کہ مصر سے ملحق رفح کراسنگ جلد دونوں طرف کے لیے کھولی جائے گی تاہم وہاں سے صرف لوگوں کی آمد و رفت ہوگی سامان لانے لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔
انھوں نے مزید بتایا کہ روزانہ تقریباً 50 افراد اور ان کے اہلِ خانہ کو داخلے کی اجازت دی جا سکتی ہے اور تمام افراد کی سخت جانچ پڑتال کی جائے گی۔ کسی کو غزہ چھوڑنے سے نہیں روکیں گے۔
اسرائیلی وزراعظم نیتن یاہو نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ خود مختار اور علیحدہ فلسطینی ریاست قائم نہیں ہونے دی جائے گی۔
انہوں نے قطر اور ترکی کے کسی بھی فوجی کردار کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان ممالک کے فوجی غزہ میں تعینات نہیں ہوں گے۔
نیتن یاہو کے بقول غزہ کی سول انتظامیہ کے لیے قائم ٹیکنوکریٹ کمیٹی پر بھی اسرائیل کی سخت جانچ پڑتال جاری ہے تاکہ حماس کے عسکری ونگ سے وابستہ افراد شامل نہ ہوں۔
امریکی صدر کے حملے کی دھمکی اور اس پر ایرانی ردعمل کے خدشات کے تناظر میں نیتن یاہو نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ایسا سخت ردعمل دیں گے جیسا یران نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔
اسرائیل میں جاری سیاسی بحران اور اتحادیوں کے اختلافات کے باوجود نیتن یاہو نے کہا کہ موجودہ حالات میں اسرائیل کو نئے انتخابات کی ضرورت نہیں۔
انھوں نے امید ظاہر کی ہے کہ بجٹ اور یہودی مذہبی طلبا کی فوجی سروس سے استثنیٰ کا بل منظور ہو جائے گا۔
حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کی ذمہ داری کے سوال پر نیتن یاہو نے کہا کہ اصل حقائق سامنے آنے کے بعد ہی ذمہ داریوں کا تعین ہونا چاہیے۔
انھوں نے ایک ایسے تحقیقاتی کمیشن کی بات کی جسے حکومت اور اپوزیشن مل کر تشکیل دیں، تاہم اپوزیشن ایک خودمختار ریاستی کمیشن کا مطالبہ کر رہی ہے۔