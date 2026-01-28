اٹلی میں لینڈ سلائیڈ؛ عالیشان محل زمین بوس ہونے کی عبرتناک ویڈیو وائرل

اطالوی جزیرے سسلی میں شدید بارشوں کے باعث پہاڑی پر واقع گھروں کے نیچے سے مٹی پھسل گئی

ویب ڈیسک January 28, 2026
facebook whatsup
اطالوی جزیرے سسلی میں لینڈ سلائیڈنگ میں عالیشان گھر زمین بوس؛ ویڈیو وائرل

اٹلی کے عالمی شہرت یافتہ سیاحتی جزیرے سِسلی میں شدید بارشوں اور اس کے نتیجے میں مٹی کے بڑے بڑے تودے گرنے کے ہولناک واقعات رونما ہوئے ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سسلی بھی طوفان ہَیری سے بری طرح متاثر ہونے والا علاقہ ہے بدترین موسلا دھار بارشوں نے بھرپور طاقت سے سسلی کی زمین کو کمزور کردیا۔

جس کے نتیجے میں تقریباً 4 کلومیٹر طویل علاقے میں ایک بڑی سرنگ نما دھنساؤ واقع ہوگیاب اور درجنوں گھروں، گاڑیوں اور سڑکوں کو گہری کھائی کے کنارے پر لٹکا دیا۔

لینڈ سلائیڈنگ سے پیدا ہونے والے گہرے گڈھے کے کنارے لٹکے متعدد گھر اور ان میں سے گاڑیاں ایک ایک کرکے کھائی میں گرتی رہیں جن کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔ 

یہ دل دہلادینے والے مناظر اطالوی جزیرے سِسلی کے نیسچیمی قصبے کے ہیں۔ جہاں زمین مسلسل دھنستی جا رہی تھی اور گھر گاڑیاں خطرناک طریقے سے لٹکے ہوئے تھے۔

اس سنگین صورت حال پر مقامی حکام نے ہزار سے زائد افراد کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا اور علاقے کو ’’نو گو زون‘‘ قرار دیدیا گیا۔

بروقت ریسکیو اقدامات اور موسم کی درست پیشن گوئی کے باعث تاحال کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے تاہم مکانات دوبارہ قابلِ استعمال نہیں رہے۔

خیال رہے کہ یہ قصبہ سمندر سے قریب 28 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کا رقبہ ریت اور مٹی کے مرکب پر ہے۔

شدید بارش کے بعد ایسی زمین کے دھنسنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ علاقہ پہلے بھی ماضی میں زمین کے دھنسنے کا شکار رہا ہے۔

اطالوی حکومت نے سِسلی سمیت دیگر جنوبی علاقوں کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے اور ابتدائی طور پر 100 ملین یورو امداد مختص کی ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 09:01 PM |
برف میں گنگناتی ریما خان تنقید کی زد میں، ویڈیو وائرل

برف میں گنگناتی ریما خان تنقید کی زد میں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 05:52 PM |
گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس میں اہم پیش رفت

گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس میں اہم پیش رفت

 Jan 28, 2026 04:58 PM |

متعلقہ

Express News

عمان میں 23 فرانسیسی سیاحوں کو لے جانے والی کشتی بیچ سمندر میں ڈوب گئی

Express News

چیٹ جی پی ٹی سے قرآن پاک کی تفسیر سمجھنا ممنوع قرار؛ مصر دارالافتا

Express News

بھارت؛ بھتہ لینے کے الزام پر گینگسٹر گولڈن براری کے والدین گرفتار

Express News

امریکا میں برفباری نے قہر ڈھا دیا؛ 22 کروڑ افراد خون جما دینے والی سردی کا شکار

Express News

خوف زدہ اسرائیلی وزیراعظم موبائل فون کے کیمرے پر ٹیپ کیوں چپکا کر رکھتے ہیں؟

Express News

فلپائن کے میئر راکٹ لانچر حملے میں بال بال بچ گئے؛ ہولناک ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو