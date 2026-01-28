کراچی:
حج ڈائریکٹوریٹ کراچی میں عارمین حج کے پہلےتربیتی مرحلےکا آغاز ہوگیا ہے اور رواں سال سندھ بھر سے 30 ہزار عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔
حج ڈائریکٹوریٹ کراچی (حاجی کیمپ سلطان آباد) میں رواں برس (2026) کے حج کے سلسلے میں عازمین حج کے تربیتی مراحل کا آغاز ہوگیا ہے، اس دوران انہیں حج کے مختلف امور سےآگاہ کیا گیا اور اس سلسلے کا دوسرا مرحلہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہوگا۔
ڈائریکٹر حج امتیازشاہ نے بتایا کہ عازمین حج کی سہولیات کے لیے وزیراعظم پاکستان کی خصوصی ہدایات دی ہیں اور وفاقی وزیر حج ومذہبی امور نے تربیت کو لازمی قرار دیا ہے۔
امتیازشاہ نے بتایا کہ سندھ بھر سے 30 ہزار عازمین حج اس سال حج کی سعادت حاصل کریں گے، روڈ ٹومکہ پراجیکٹ کے تحت عازمین حج کی ون ٹائم امیگریشن سعودی حکام کراچی کے ہوائی اڈے پرہی کریں گے۔
انہوں نے بتایا کہ عازمین حج کی سعودی عرب روانگی سے قبل ویکسینیشن کا عمل مکمل کریں گے۔