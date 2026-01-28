ایرانی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں؛ جرمنی بھی ٹرمپ کی زبان بولنے لگا

 ایران کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا کیونکہ اسے عوام کی حمایت نہیں مل رہی؛ جرمن چانسلر

ویب ڈیسک January 28, 2026
facebook whatsup
جرمن چانسلر بھی ٹرمپ کی زبان بولنے لگے؛ ایرانی حکومت جلد ختم ہوجائے گی

جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز نے کہا کہ ایرانی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں کیونکہ وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف شدید تشدد اور دہشت کے ذریعے اقتدار قائم رکھے ہوئے ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز نے کہا کہ ایران کی موجودہ حکومت کے پاس حکمرانی کا کوئی اخلاقی یا سیاسی جواز باقی نہیں رہا ہے۔

ان الفاظ کا اظہار انھوں نے رومانیہ کے وزیرِاعظم الیے بولوژان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا۔ 

فریڈرک مرز نے زور دیا کہ جب کوئی نظام صرف طاقت اور ظلم سے اقتدار میں برقرار رہ سکتا ہے تو وہ حقیقتاً اپنے اختتام کے قریب ہے۔

ان کے بقول ایران میں مظاہرے اب چند ہفتوں کا معاملہ بھی ہوسکتا ہے۔ ایران کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا کیونکہ اسے عوام کی حمایت نہیں مل رہی۔

یاد رہے کلہ ایران میں دسمبر 2025 کے آخر میں شروع ہونے والا ملک گیر احتجاج میں 3 ہزار سے زائد مظاہرین ہلاک اور 5 ہزار سے زائد گرفتار ہوچکے ہیں۔

جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کو بڑے حملے کی دھمکی دیتے ہوئے شدید دباؤ رکھا ہوا ہے۔

یورپی ممالک نے بھی انہی مظاہروں پر ایران پر تنقید اور مزید پابندیاں عائد کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 09:01 PM |
برف میں گنگناتی ریما خان تنقید کی زد میں، ویڈیو وائرل

برف میں گنگناتی ریما خان تنقید کی زد میں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 05:52 PM |
گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس میں اہم پیش رفت

گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس میں اہم پیش رفت

 Jan 28, 2026 04:58 PM |

متعلقہ

Express News

عمان میں 23 فرانسیسی سیاحوں کو لے جانے والی کشتی بیچ سمندر میں ڈوب گئی

Express News

چیٹ جی پی ٹی سے قرآن پاک کی تفسیر سمجھنا ممنوع قرار؛ مصر دارالافتا

Express News

بھارت؛ بھتہ لینے کے الزام پر گینگسٹر گولڈن براری کے والدین گرفتار

Express News

امریکا میں برفباری نے قہر ڈھا دیا؛ 22 کروڑ افراد خون جما دینے والی سردی کا شکار

Express News

خوف زدہ اسرائیلی وزیراعظم موبائل فون کے کیمرے پر ٹیپ کیوں چپکا کر رکھتے ہیں؟

Express News

فلپائن کے میئر راکٹ لانچر حملے میں بال بال بچ گئے؛ ہولناک ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو