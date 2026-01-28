آسٹریلیا نے اسلام مخالف اسرائیلی انفلوئنسر کا ویزہ منسوخ کردیا

آسٹریلیا میں نفرت پھیلانے والوں کیلیے کوئی جگہ نہیں ہے، وزیر داخلہ

ویب ڈیسک January 29, 2026
facebook whatsup
آسٹریلیا میں کسی نفرت پھیلانے والے کیلیے کوئی جگہ نہیں

 آسٹریلوی حکومت نے اسرائیل کے معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر سیمی یہود کا ویزہ منسوخ کر دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آسٹریلیا کے وزیر برائے داخلہ ٹونی برک نے بتایا کہ وہ نفرت پھیلانے والوں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔

انھوں نے مزید کہا کہ جو لوگ نفرت، تعصب اور سماجی تقسیم پھیلانے کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کا ویزہ منسوخ کیا جائے گا۔

اسرائیلی نژاد سیمی یہود نے مائیکرو بلاگنگ پلیٹ فارم X (سابق ٹویٹر) پر اپنی کئی نفرت آمیز پوسٹوں میں اسلام کو گھناؤنا نظریہ قرار دیا تھا۔

اسرائیلی انفلوئنسر یہ جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا تھا کہ اسلام غیر مسلموں، مرتدین، خواتین، بچوں اور ہم جنس پرستوں کے حقوق کو تسلیم نہیں کرتا۔

ان کی ان پوسٹوں پر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نفرت آمیز خیالات کا اظہار کیا اور کئی افراد نے دھمکی آمیز لہجہ بھی اپنا کر مسلمانوں  کے خلاف جذبات اکسائے۔

اسرائیلی انفلوئنسر نے ویزا منسوخی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا ویزہ پرواز روانہ ہونے سے تقریباً تین گھنٹے قبل منسوخ کیا گیا۔

وہ اسرائیل سے ابوظہبی پہنچے لیکن وہاں سے ان کی میلبورن جانے والی اگلی پرواز پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔

جس پر سیمی یہود نے سوشل میڈیا پر آسٹریلوی حکومت کے فیصلے کو استبداد، سنسرشپ اور کنٹرول قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔

اسرائیلی انفلوئنسر کی حمایت میں آسٹریلیا کی یہود ایسوسی ایشن بھی میدان میں آگئی اور حکومت پر الزام لگایا ہے کہ یہودی مہمانوں کو غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے اس فیصلے سے مذہبی آزادی پر خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صائمہ قریشی نے سنگل زندگی کے فائدے بتا دیے، مداحوں میں بحث

صائمہ قریشی نے سنگل زندگی کے فائدے بتا دیے، مداحوں میں بحث

 Jan 28, 2026 10:29 PM |
لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 09:01 PM |
برف میں گنگناتی ریما خان تنقید کی زد میں، ویڈیو وائرل

برف میں گنگناتی ریما خان تنقید کی زد میں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 05:52 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا میں مسافر بردار طیارہ خوفناک حادثے سے بال بال بچ گیا؛ ویڈیو وائرل

Express News

ایرانی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں؛ جرمنی بھی ٹرمپ کی زبان بولنے لگا

Express News

جنوبی کوریا؛ خاتونِ اول کو رشوت اور بدعنوانی کے جرم میں قید کی سزا

Express News

ٹرمپ کی دھمکی نہ چلی؛ ایران میں اسرائیل کیلیے جاسوسی پر ایک اور شخص کو پھانسی

Express News

اٹلی میں لینڈ سلائیڈ؛ عالیشان محل زمین بوس ہونے کی عبرتناک ویڈیو وائرل

Express News

دبئی میں دنیا کی پہلی سونے کی سڑک بنانے کا تاریخی اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو