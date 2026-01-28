ٹی20 ورلڈ کپ؛ بھارت کی جانب سے اسکاٹ لینڈ کیلئے بھی رکاوٹوں کا خدشہ

بنگلہ دیش نے کھلاڑیوں کو درپیش سیکیورٹی خدشات کے باعث بھارت جانے سے انکارپر آئی سی سی نے اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا

اسپورٹس ڈیسک January 29, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

ٹی20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی جگہ شامل کی گئی اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کے پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کو بھارت کی جانب سے ویزے جاری نہ کرنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسکاٹ لینڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی جانب سے ورلڈ کپ میں شامل کیے جانے کے بعد ٹیم کی بروقت بھارت آمد کے لیے کھلاڑیوں کے ویزے اور دیگر سفری انتظامات کا آغاز کردیا ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی تیاریوں کے باوجود ایک بڑا مسئلہ پاکستانی نژاد فاسٹ بولر صفیان شریف کے ویزے کے حوالے سے کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ دیگر کھلاڑیوں کے مقابلے میں ان کو ویزے کے اجرا میں مشکلات پیش آسکتی ہیں۔

قبل ازیں ورلڈ کپ میں شامل امریکا اور انگلینڈ کی ٹیموں نے پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کے ویزے کے لیے بڑی تگ و دو کی اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صفیان شریف کو بھی اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

کرکٹ اسکاٹ لینڈ کے چیف ایگزیکٹیو ٹروڈی لِنڈبلیڈ نے کرک انفو کو بتایا کہ ٹورنامنٹ کے لیے ویزا کا حصول اس وقت انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے، ہم سب اس حوالے سے آئی سی سی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ویزے کا حصول ہمیشہ کسی حد تک غیرمتوقع ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات تین دن میں ملتا ہے یا پھر 45 دن بھی لگ جاتے ہیں، گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ہماری پوری توجہ ویزے کی تصدیق پر مرکوز ہے تاکہ ہمارے کھلاڑی جانے کے لیے تیار ہوں۔

ان کا کہنا تھا کہ وہ درخواست جمع کرنے کے عمل میں ہیں اور جتنا ممکن ہوسکے جلدی بھارت میں پہنچ جائیں گے۔

رپورٹ کے مطابق کرکٹ اسکاٹ لینڈ کے سربراہ نے بتایا کہ آئی سی سی کی جانب سے بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) اور مقامی انتظامیہ سے رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ ٹی 20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانے والے کھلاڑیوں کے ویزے بروقت یقینی بنائے جائیں۔

انہوں نے بتایا کہ ایک ٹیم نہ صرف ہماری مدد کے لیے سخت محنت کر رہی ہے بلکہ دیگر 19 ٹیموں کی بھی مدد کر رہی ہے جو ورلڈ کپ کھیلنے جا رہی ہیں لیکن اس وقت ہم ان کی خصوصی توجہ کا مرکز ہیں۔

اسکاٹ لینڈ کی ٹیم میں شامل صٖفیان شریف کے والد پاکستانی نژاد اور والدہ پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہیں جبکہ ان کی پیدائش ہوڈرسفیلڈ میں ہوئی اور 7 سال کی عمر میں وہ اسکاٹ لینڈ منتقل ہوگئے تھے اور بعد ازاں وہاں کی قومی کرکٹ ٹیم کے مرکزی کھلاڑی کے طور پر شامل ہیں۔

صفیان شریف نے اسکاٹ لینڈ کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر اب تک 90 ون ڈے اور 75 ٹی20 میچز کھیلے ہیں اور 198 وکٹوں کے ساتھ اپنی قومی ٹیم کا لازمی جز ہیں۔

خیال رہے کہ بنگلہ دیش کی جانب سے اپنے کھلاڑیوں کی سیکیورٹی خدشات کے باعث بھارت ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانے سے انکار کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا ہے۔

بھارت اور سری لنکا کی میزبانی میں شیڈول ٹی20 ورلڈ کپ 2026 7 فروری کو شروع ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جویریہ عباسی کا شوہر کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا

جویریہ عباسی کا شوہر کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا

 Jan 29, 2026 12:23 AM |
صائمہ قریشی نے سنگل زندگی کے فائدے بتا دیے، مداحوں میں بحث

صائمہ قریشی نے سنگل زندگی کے فائدے بتا دیے، مداحوں میں بحث

 Jan 28, 2026 10:29 PM |
لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

لائیو شو میں ٹک ٹاکر لڑکیاں لڑ پڑیں، ویڈیو وائرل

 Jan 28, 2026 09:01 PM |

متعلقہ

Express News

نیوزی لینڈ نے بھارت کو 50 رنز سے ہرا دیا

Express News

پاکستان اور بھارت ایک ہی گروپ میں کیوں؟ گواسکر کا اہم انکشاف

Express News

2 سالہ بچے نے اسنوکر کے مشکل شاٹس کھیل کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا

Express News

بھارتی ایوارڈ یافتہ صحافی نے بی سی سی آئی کو کرکٹ کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا

Express News

بابر اعظم کی دھواں دار بیٹنگ، 5 گیندوں پر 21 رنز بنائے، ویڈیو وائرل

Express News

معلوم نہیں تھا پاکستان میں اتنی سردی ہوگی، آسٹریلوی کپتان حیران

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو