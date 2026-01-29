پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان

اوگرا نے قیمتوں میں ردوبدل کے حوالے سے اپنی ورکنگ مکمل کرلی

ضیغم نقوی January 29, 2026
facebook whatsup
—فوٹو: فائل
اسلام آباد:

ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یکم فروری سے بڑے اضافے کا امکان ہے۔

اوگرا نے قیمتوں میں ردوبدل کے حوالے سے اپنی ورکنگ مکمل کرلی اور نئی قیمتوں میں ردوبدل کے حوالے سمری کل پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کی جائے گی۔

ذرائع کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 9 روپے 47 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 6 روپے 95 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

پیٹرولیم لیوی کے نام پر عوام کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچانے کا انکشاف

مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 69 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان تاہم پیٹرول کی قیمت میں 36 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔

پیٹرولیم ڈویژن وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد نئی قیمتوں سے متعلق 31 جنوری کو نوٹیفکیشن جاری کرے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتیوں سے عزت کی توقع نہیں، احمد علی بٹ کی جاوید اختر پر تنقید

بھارتیوں سے عزت کی توقع نہیں، احمد علی بٹ کی جاوید اختر پر تنقید

 Jan 29, 2026 11:46 AM |
جویریہ عباسی کا شوہر کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا

جویریہ عباسی کا شوہر کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا

 Jan 29, 2026 12:23 AM |
صائمہ قریشی نے سنگل رہنے کے فائدے بتا دیے، مداحوں میں بحث

صائمہ قریشی نے سنگل رہنے کے فائدے بتا دیے، مداحوں میں بحث

 Jan 28, 2026 09:59 AM |

متعلقہ

Express News

انٹربینک، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تگڑا

Express News

 کراچی سے پاکستان کے سارے قرض اتار سکتے ہیں، چیئرمین نیب

Express News

بلوچستان میں گیس کی اہم دریافت، ملکی توانائی میں نمایاں پیش رفت

Express News

سینر جیکو کا 430 ملین ڈالرز کے خام تیل کی درآمد کا معاہدہ

Express News

وفاقی آئینی عدالت کے سپرٹیکس سے متعلق فیصلے سے 300 ارب ریونیو متوقع ہے، ایف بی آر

Express News

براہ راست غیرملکی سرمایہ کاری میں 43.3 فیصد کمی کا انکشاف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو