فیفا ورلڈکپ ٹرافی کا ایونٹ سے قبل پاکستان کا دورہ متوقع

فیفا ورلڈکپ ٹرافی کا میگا ایونٹ سے پہلے دورہ پاکستان متوقع ہے۔
پاکستان فٹبال فیڈریشن کے چیف آپریٹنگ آفیسر شاہد کھوکھر نے ایکسپریس نیوز کے مارننگ شو ایکسپریسو میں بطور مہمان شرکت کی۔
فیفا اور اے ایف سی کے ساتھ گہرے روابط رکھنے والے شاہد کھوکھر نے پاکستان میں فٹبال کے 10 سالہ بحران کے حل میں بنیادی کردار ادا کیا۔
پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شاہد کھوکھر نے کہا کہ فٹبال کی عالمی تنطیم کے سربراہ جیانی انفینٹینو کی پاکستان آمد رواں برس کسی وقت ممکن ہوسکتی ہے جو ملک میں فٹبال کی ترقی کے نئے دروازے کھولے گی۔
انہوں نے کہا کہ فیفا کی مدد سے پاکستان میں فٹبال کی ترقی کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جائے گی۔
شاہد کھوکھر نے کہا کہ 2026 فٹبال ورلڈکپ کا سال ہے، اس مناسبت سے پاکستان میں بھی پروموشنل پروگرام ہوں گے۔ رواں برس پاکستان میں پروفیشنل لیگ کرانے کا بھی پلان ہے۔
ان کا کہنا تھاکہ ایک لمبے عرصے کے بعد انتخابت ہوئے جس کے بعد اب محسن گیلانی کی سربراہی میں پاکستان فٹبال فیڈریشن فعال کام کررہی ہے۔
شاہد کھوکھر نے کہا کہ محسن گیلانی کا بطور فٹبال منتظم بہت اہم کردار رہاہے، یقین ہے کہ پاکستان میں بھی اب کھیل کو مزید فروغ ملے گا۔ پاکستان کو اس مقام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی جس کا پاکستان مستحق ہے۔
ایک سوال کے جواب میں شاہد کھوکھر کا کہنا تھا کہ اس وقت میں ملک میں ووٹنگ کلبز دو ہزار 400 سے دو ہزار 500 اور پاکستان میں رجسٹرڈ فٹبال کلبز کی تعداد 6 ہزار کےقریب ہے، جواس بات کا ثبوت ہے کہ کس سطح پر کھیل کے لیے کام ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فٹبال ہمیشہ سے مقبول رہی ہے۔ میڈیا کوریج اور بطور برینڈ بننے کے بعد اب نوجوان نسل میں فٹبال کا جنون مزید بڑھتا جا رہا ہے۔
شاہد کھوکھر نے کہا کہ ویمنز ٹیم کو فیفا سیریز کا حصہ بنایا ہے، جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے پاکستان کو انٹرنیشنل ایونٹس زیادہ کھیلنے کو ملیں گے۔
انہوں نے کہا کہ ویمنز کے ساتھ پاکستان مینز ٹیم کی پرفارمنس کا گراف بہتر کرنے پر توجہ دی جارہی ہے۔