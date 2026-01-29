ایران پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکا ہے، امریکی وزیر خارجہ کا بڑا دعویٰ

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت اس وقت ماضی کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہو چکی ہے اور ملک کی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے۔
امریکی سینیٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ ایران کی اقتصادی صورتحال مسلسل خراب ہو رہی ہے، جس کے باعث حکومت کی گرفت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں ایران میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے شروع ہونے کا امکان ہے۔
امریکی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ ایران میں حالیہ احتجاجی مظاہروں کے دوران ہزاروں افراد ہلاک ہوئے، جب کہ حکومت نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کیے۔
واضح رہے کہ حال ہی میں ایران میں مہنگائی اور معاشی بدحالی کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے، جن میں متعدد افراد کی ہلاکت کی اطلاعات سامنے آئیں، جبکہ کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہی۔