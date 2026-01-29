ایران پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکا ہے، امریکی وزیر خارجہ کا بڑا دعویٰ

حال ہی میں ایران میں مہنگائی اور معاشی بدحالی کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے

January 29, 2026
facebook whatsup

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت اس وقت ماضی کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہو چکی ہے اور ملک کی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے۔

امریکی سینیٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ ایران کی اقتصادی صورتحال مسلسل خراب ہو رہی ہے، جس کے باعث حکومت کی گرفت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں ایران میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے شروع ہونے کا امکان ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹرمپ کی دھمکی نہ چلی؛ ایران میں اسرائیل کیلیے جاسوسی پر ایک اور شخص کو پھانسی

Express News

ایران نے اب میری وارننگ نظرانداز کی تو پہلے سے بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؛ ٹرمپ

Express News

ایران کو نیتن یاہو کی سخت دھمکی، ایسا جواب دیں گے جو دنیا نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا

امریکی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ ایران میں حالیہ احتجاجی مظاہروں کے دوران ہزاروں افراد ہلاک ہوئے، جب کہ حکومت نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کیے۔

واضح رہے کہ حال ہی میں ایران میں مہنگائی اور معاشی بدحالی کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے، جن میں متعدد افراد کی ہلاکت کی اطلاعات سامنے آئیں، جبکہ کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

 Jan 29, 2026 12:48 PM |
فلم ہیرا پھیری 3 میں بابو راؤ کا کردار شامل نہیں؟ پریش راول کا اہم انکشاف

فلم ہیرا پھیری 3 میں بابو راؤ کا کردار شامل نہیں؟ پریش راول کا اہم انکشاف

Jan 29, 2026 01:03 PM |
بھارتیوں سے عزت کی توقع نہیں، احمد علی بٹ کی جاوید اختر پر تنقید

بھارتیوں سے عزت کی توقع نہیں، احمد علی بٹ کی جاوید اختر پر تنقید

 Jan 29, 2026 11:46 AM |

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو