ہاکی ٹیم کے کھلاڑی کو یومیہ کتنے ڈالرز الاؤنس ملے گا؟ پی ایس بی کا اعلان

قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ نے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پی ایس بی کا شکریہ ادا کیا ہے

ذوالفقار بیگ January 29, 2026
پاکستان اسپورٹس بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ قومی ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کو یومیہ 115 ڈالرز الاؤنس ادا کیا جائے گا۔

پاکستان اسپورٹس بورڈ (پی ایس بی) نے فنانس ڈیپارٹمنٹ کو ہدایت کی ہے کہ ٹیم کی روانگی سے قبل یہ ادائیگیاں جاری کی جائیں تاکہ بین الاقوامی دورے کے دوران کھلاڑیوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پی ایس بی محمد یاسر پیرزادہ نے کہا کہ یومیہ الاؤنس کی منظوری حکومت کی جانب سے منظور شدہ بجٹ کے مطابق دی گئی ہے اور یہ فیصلہ ایف آئی ایچ پرو لیگ میں پاکستان کی شرکت پر لاگو ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ مالی مشکلات کے باوجود پی ایس بی نے مختلف ذریعوں سے بچنے والی رقوم کو ازسرِنو مختص کرکے غیر ملکی دورے کے لیے ادائیگیوں کا انتظام کیا ہے تاکہ کھلاڑیوں کے لیے بہتر انتظامات یقینی بنائے جا سکیں۔

قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ نے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پی ایس بی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ذاتی طور پر کھلاڑیوں کے تحفظات دور کیے۔

ان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل مختلف امور پر ہونے والی بات چیت کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ موجودہ سرکاری بجٹ کے تحت منظور کی گئی نئی شرح مناسب ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یومیہ الاؤنس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔

واضح رہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم ایف آئی ایچ پرو لیگ کے دوسرے مرحلے میں 10 فروری کو آسٹریلیا، 11 فروری کو جرمنی، 13 فروری کو ایک بار پھر آسٹریلیا اور 14 فروری کو جرمنی کے خلاف میدان میں اترے گی۔
