انڈر 19 ورلڈکپ میں ٹیم نے ذاتی خرچ پر سفر کیا، بی سی بی کا آئی سی سی پر الزام

آئی سی سی کو سفری بوجھ کی وجہ سے میچز منتقل کرنے کا کہا مگر ہماری نہیں سنی گئی، گیم ڈویلپمنٹ کوآرڈینیٹر بی سی بی

اسپورٹس ڈیسک January 29, 2026
بنگلا دیش کرکٹ بورڈنے  انڈر 19 ورلڈکپ میں آئی سی سی پر غیر منصفانہ رویے کا الزام عائد کردیا۔

بنگلادیشی میڈیا کے مطابق بنگلا دیش کرکٹ بورڈ(بی سی بی) نے انڈر 19 ورلڈکپ سے باہر ہونے کی وجہ آئی سی سی کے شیڈول اور غیر منصفانہ رویے کو قرار دیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق بی سی بی نے انڈر 19 ورلڈکپ میں ذاتی خرچے پر ٹیم کے سفر کا انکشاف کیا ہے۔

بی سی بی کے گیم ڈویلپمنٹ کوآرڈینیٹر حبیب البشر کا کہنا ہے کہ ٹیم کی خراب کارکردگی غیر منصفانہ شیڈول کے باعث ہے۔

حبیب البشر کا کہنا ہے کہ سفری شیڈول نے ہماری ٹیم کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔

ان کا کہنا ہے کہ ہمارا شیڈول کافی غیرمنصفانہ تھا، ابتدائی شیڈول کے مطابق ہم نے دو وارم اپ میچز ماسونگو میں کھیلنے تھے جہاں سے بلاوایو جانا تھا، بعد میں آئی سی سی نے اچانک شیڈول تبدیل کیا اور میچز دو الگ وینیوز پر کھیلنے پڑے۔

حبیب البشر نے کہا کہ ہم نے آئی سی سی کو سفری بوجھ کی وجہ سے میچز منتقل کرنے کا کہا مگر ہماری نہیں سنی گئی۔
