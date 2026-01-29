بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی کا امکان

نیپرا اتھارٹی درخواست پر فیصلہ اعدادوشمار کا جائزہ لینے کے بعد جاری کرے گی

ضیغم نقوی January 29, 2026
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

بجلی کی قیمت میں ایک ماہ کے لیے فی یونٹ 48 پیسے کمی کا امکان ہے، دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ (ایف سی اے) کی مد میں دائر درخواست پر نیپرا میں سماعت مکمل کر لی گئی۔

نیپرا حکام کے مطابق اتھارٹی درخواست پر فیصلہ اعدادوشمار کا جائزہ لینے کے بعد جاری کرے گی۔

سماعت کے دوران سی پی پی اے حکام نے بتایا کہ درخواست فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے سے متعلق تھی۔ حکام کے مطابق دسمبر میں بجلی کی طلب پوری کرنے کے لیے درآمدی گیس اور کوئلے سے چلنے والے پلانٹس چلائے گئے۔

سی پی پی اے کا کہنا تھا کہ حکومت کے انکریمنٹل پیکج کے باعث قیمتوں میں اضافہ آرہا ہے۔ اس پر ممبر نیپرا مقصود انور نے ریمارکس دیے کہ پہلے کہا گیا تھا کہ انکریمنٹل پیکج کے باعث مہنگے پلانٹس چلانے پڑیں گے، جبکہ سی پی پی اے نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔

Express News

شہریوں کے لیے بری خبر؛ بجلی 48 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان 

Express News

پاکستان میں بجلی گیس کی سبسڈی کو بےنظیر انکم سپورٹ پروگرام سے منسلک کیا جارہا ہے، عالمی بینک

سی پی پی اے حکام نے جواب دیا کہ اس کا فرق سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں ایڈجسٹ ہو جائے گا اور انکریمنٹل پیکج کے فوائد بھی ہیں۔ حکام کے مطابق اس پیکج سے 44 فیصد صنعتی صارفین اور 39 فیصد زرعی صارفین نے استفادہ کیا ہے۔

ممبر نیپرا مقصود انور نے مزید کہا کہ سولرائزیشن کے باعث دن کے وقت بجلی کی طلب کم ہو جاتی ہے، لہٰذا دن میں بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے بھی کوئی پیکج لانا چاہیے۔

سی پی پی اے نے بتایا کہ اس حوالے سے کام جاری ہے اور جلد ریگولیٹر کے پاس درخواست پیش کی جائے گی۔

نیپرا سماعت کے دوران ممبر مقصود انور نے یہ بھی کہا کہ اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ پر پاور ڈویژن نے تاحال تحریری طور پر کچھ نہیں بھجوایا۔
