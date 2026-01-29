نیدرلینڈ پولیس کا باحجاب مسلم خواتین پر دل دہلا دینے والا تشدد؛ ویڈیو وائرل

January 29, 2026
نیدرلینڈ کی پولیس نے تمام تر پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیا اور دو مسلم خواتین کو سر بازار بیدردی سے مارا پیٹا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق نیدرلینڈز کے شہر یوٹرچ میں دو مسلم نوجوان خواتین شاپنگ مال سے باہر آ رہی تھیں جب پولیس افسر نے ان پر نفرت آمیز جملے کسے اور تشدد کا نشانہ بنایا۔

یہ واقعہ پُرہجوم علاقے میں پیش آیا اس لیے متعدد لوگوں نے پولیس کے توہین آمیز اور نفرت انگیز اقدام کی ویڈیو بناکر وائرل کردی۔

ویڈیو میں سیاہ برقع پہنے خاتون کو دیکھا جا سکتا ہے جنھیں پولیس افسر طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے ہاتھ پکڑے لے جاتا دکھائی دیتا ہے جب کہ دوسری خاتون ویڈیو بنانے لگتی ہیں۔

اپنی لاقانونیت پکڑے جانے کے ڈر سے پولیس افسر کو غصہ آجاتا ہے اور ویڈیو بنانے والی خاتون کی طرف پلٹ کر آتا ہے اور لات مارتا ہے۔

پولیس افسر کی لات خاتون کے بیگ سے پھنس جاتی ہے اور وہ خاتون زمین پر گر جاتی ہین جس پر پہلی خاتون مدد کو آتی ہیں۔ جنھیں پولیس افسر نے چھڑی سے مارنا شروع کردیا۔

اس بہیمانہ تشدد کے دوران معصوم خواتین مدد کے لیے چیختی پکارتی رہیں۔ درد اور تکیلف سے بھری ان کی آہوں کو سن کر ایک مرد نے بیچ میں آنے کی کوشش کی۔

پولیس نے اہلکاروں نے خواتین کو تشدد سے بچانے کی کوشش کرنے والے مرد سے بھی مار پیٹ کی اور اسے ہتھکڑی لگا کر گرفتار کرلیا۔ 

مقامی میڈیا کے مطابق یہ اندوہناک واقعہ پیر کو یوٹرچ کے Hoog Catharijne شاپنگ سینٹر کے قریب پیش آیا، جو شہر کے مرکزی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ واقع ہے۔

دونوں متاثرہ خواتین نے اپنے وکیل انیس بومنجل کے ذریعے پولیس افسر کیخلاف شکایت درج کرا دی جس میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ پولیس افسر نے ان سے کہا کہ تم اس ملک میں نہیں رہتی ہو۔

پولیس افسر کے یہ الفاظ وائرل ویڈیو میں بھی سنے جا سکتے ہیں تاہم پولیس نے اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے الٹا خواتین کے خلاف بھی مقدمہ دائر کردیا۔

ان دونوں مسلم خواتین پر سرعام پولیس اہلکار کی بے عزتی کرنے اور تفتیش میں تعاون نہ کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔
