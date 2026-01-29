چین کا برطانیہ کیلیے ویزا فری سروس کا اعلان؛ ملازمتوں کے دروازے کھول دیئے

برطانوی وزیراعظم سر کیئر اسٹارمر چین کے دورے پر پہنچے ہیں جہاں انھوں نے صدر شی جنپنگ سے ملاقات کی

ویب ڈیسک January 29, 2026
facebook whatsup
چین نے برطانیہ کے لیے ویزا فری سروس کا اعلان کردیا

چین نے برطانوی شہریوں کو بغیر ویزے کے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دیدی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس کا اعلان برطانوی وزیراعظم سر کیئر اسٹارمر نے چینی صدر شی جنپنگ کے ساتھ بات چیت کے بعد کیا۔

انھوں نے مزید بتایا کہ اس معاہدے کے تحت برطانوی شہری 30 دن تک چین میں ویزا کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ ویزا فری سروس سیاحت سمیت کاروباری ویزوں پر بھی حاصل ہوگی۔

چین کے اس فیصلے سے برطانیہ ان 50 ممالک میں شامل ہو جائے گا جنھیں چین ویزا فری سفر کی سہولت دیتا ہے جن میں فرانس، اسپین، اٹلی اور جرمنی بھی شامل ہیں۔

اس وقت تک چین کا ویزا برطانوی شہریوں کے لیے تقریباً £100 سے زائد میں پڑتا ہے اور عموماً ایک ہفتے میں تیار ہوتا ہے جبکہ اضافی فیس پر اسے تیز بھی کیا جا سکتا ہے۔

برطانوی وزیراعظم نے کہا ہے کہ دنیا کی معیشتی طاقتور معیشتوں میں شمار ہونے کی وجہ سے برطانوی کاروبار چین میں اپنے پاؤں جمانا چاہتے ہیں۔

انھوں نے کہا کہ چین کے فری ویزا سروس کے لیے ویزا کے قواعد میں نرمی کی جائے گی تاکہ بیرون ملک اپنے کاروبار کو بڑھاسکیں، اور وطن میں ترقی اور روزگار کو فروغ ملے۔

چین اور برطانیہ نے اس کے علاوہ اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ مستقبل میں دو طرفہ ویزا سروس معاہدے پر مذاکرات شروع کیے جاسکیں۔

علاوہ ازیں دونوں ملکوں نے ایک نئے شراکتی معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں جس کا مقصد چین میں مارکیٹ تک بہتر رسائی، اور صحت، تعلیم، ہنر مندی، پیشہ ورانہ، مالیاتی اور قانونی خدمات کے شعبوں میں نجی اور عوامی شراکت داری کو فروغ دینا ہے۔

خیال رہا کہ چین دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے اور برطانیہ کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ اس فیصلے سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات میں مزید مضبوطی آنے کی توقع ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر کے ’ڈمپلز‘ قدرتی یا سرجری؟ کزن نے حقیقت بتادی

ہانیہ عامر کے ’ڈمپلز‘ قدرتی یا سرجری؟ کزن نے حقیقت بتادی

 Jan 29, 2026 08:07 PM |
جواد احمد نے موجودہ دور کے گلوکاروں کو لالچی قرار دے دیا

جواد احمد نے موجودہ دور کے گلوکاروں کو لالچی قرار دے دیا

 Jan 29, 2026 04:20 PM |
بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

 Jan 29, 2026 12:48 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا میں مسافر بردار طیارہ خوفناک حادثے سے بال بال بچ گیا؛ ویڈیو وائرل

Express News

ایرانی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں؛ جرمنی بھی ٹرمپ کی زبان بولنے لگا

Express News

جنوبی کوریا؛ خاتونِ اول کو رشوت اور بدعنوانی کے جرم میں قید کی سزا

Express News

ٹرمپ کی دھمکی نہ چلی؛ ایران میں اسرائیل کیلیے جاسوسی پر ایک اور شخص کو پھانسی

Express News

اٹلی میں لینڈ سلائیڈ؛ عالیشان محل زمین بوس ہونے کی عبرتناک ویڈیو وائرل

Express News

دبئی میں دنیا کی پہلی سونے کی سڑک بنانے کا تاریخی اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو