ایران میں آیت اللہ خامنہ ای کی جگہ کس کی حکومت ہوگی؟ امریکی وزیر خارجہ نے بتادیا

امریکا مستقبل کے ایران میں آیت اللہ خامنہ ای کا کوئی کردار دیکھنا نہیں چاہتا

ویب ڈیسک January 29, 2026
facebook whatsup
امریکا مستقبل میں ایران میں آیت اللہ خامنہ ای کا کوئی کردار دیکھنا نہیں چاہتا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد بار ایران میں آیت اللہ خامنہ ای کی جگہ نئی قیادت لانے کا عندیہ دے چکے ہیں اور اب یہ معاملہ پہلی بار امریکی سینیٹ میں زیر بحث لایا گیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو سے سینیٹ کمیٹی نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی حکومت ختم ہونے کے بعد کے لائحہ عمل کے بارے میں سوال کیا گیا۔

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے سینیٹ ارکان نے پوچھا کہ آیت اللہ خامنہ ای کے بعد ایران میں اقتدار کس کے ہاتھ میں آئے گا۔

جس پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ یہ کوئی منجمد کھانا نہیں کہ مائیکروویو میں رکھیں اور ڈھائی منٹ بعد تیار ہو جائے۔

انھوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ یہ نہایت پیچیدہ معاملات ہیں۔ کسی کے پاس اس کا سادہ جواب نہیں کہ آیت اللہ خامنہ ای کے بعد ایران میں کیا ہوگا۔

تاہم مارکو روبیو نے ایرانی دھمکیوں کے جواب میں کہا کہ امریکا خطے میں موجود اپنے ہزاروں امریکی اہلکاروں اور تنصیبات پر ایرانی حملوں کو پیشگی روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن امید ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی۔

امریکی وزیر کارجہ کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو جوہری پروگرام پر سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو فوجی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔

یاد رہے کہ گزشتہ برس جون میں امریکا نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کی متعدد جوہری تنصیبات پر حملے کیے تھے جن سے ایرانی جوہری صلاحیتوں کو نمایاں دھچکا لگا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے، رانی مکھرجی کا بیان وائرل

بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے، رانی مکھرجی کا بیان وائرل

 Jan 29, 2026 09:47 PM |
ہانیہ عامر کے ’ڈمپلز‘ قدرتی یا سرجری؟ کزن نے حقیقت بتادی

ہانیہ عامر کے ’ڈمپلز‘ قدرتی یا سرجری؟ کزن نے حقیقت بتادی

 Jan 29, 2026 08:07 PM |
جواد احمد نے موجودہ دور کے گلوکاروں کو لالچی قرار دے دیا

جواد احمد نے موجودہ دور کے گلوکاروں کو لالچی قرار دے دیا

 Jan 29, 2026 04:20 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا میں مسافر بردار طیارہ خوفناک حادثے سے بال بال بچ گیا؛ ویڈیو وائرل

Express News

ایرانی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں؛ جرمنی بھی ٹرمپ کی زبان بولنے لگا

Express News

جنوبی کوریا؛ خاتونِ اول کو رشوت اور بدعنوانی کے جرم میں قید کی سزا

Express News

ٹرمپ کی دھمکی نہ چلی؛ ایران میں اسرائیل کیلیے جاسوسی پر ایک اور شخص کو پھانسی

Express News

اٹلی میں لینڈ سلائیڈ؛ عالیشان محل زمین بوس ہونے کی عبرتناک ویڈیو وائرل

Express News

دبئی میں دنیا کی پہلی سونے کی سڑک بنانے کا تاریخی اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو