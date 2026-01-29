یورپی یونین نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرلیا

یورپی یونین کا یہ فیصلہ سنگین غلطی ثابت ہوگا، ایران

ویب ڈیسک January 29, 2026
facebook whatsup
یورپی یونین نے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرلیا

یورپی یونین نے کے وزرائے خرجہ کے ایک اہم اجلاس میں ایران کی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے پر اصولی اتفاق کرلیا گیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کالاس نے کہا کہ اس معاملے میں فیصلہ کن پیش رفت ہوچکی ہے۔

اُن کے بقول جو ریاست اپنے شہریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر طاقت استعمال کرے اسے عالمی سطح پر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔

اس فیصلے کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ یورپی یونین کے رکن ممالک قانونی اور تکنیکی مراحل مکمل کرکے اس کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کریں گے۔

جس کے تحت پاسدارانِ انقلاب سے وابستہ اثاثوں، مالی سرگرمیوں اور سفری معاملات پر سخت پابندیاں عائد ہوسکتی ہیں۔

دوسری جانب ایران نے اس اقدام پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام امریکا اور اسرائیل کی پالیسیوں کی پیروی کے مترادف ہے۔

ایرانی وزیرخارجہ عباس عراقچی نے خبردار کیا کہ یورپ اس فیصلے کے ذریعے سنگین غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے جس کے خطے اور دوطرفہ تعلقات پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے، رانی مکھرجی کا بیان وائرل

بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے، رانی مکھرجی کا بیان وائرل

 Jan 29, 2026 09:47 PM |
ہانیہ عامر کے ’ڈمپلز‘ قدرتی یا سرجری؟ کزن نے حقیقت بتادی

ہانیہ عامر کے ’ڈمپلز‘ قدرتی یا سرجری؟ کزن نے حقیقت بتادی

 Jan 29, 2026 08:07 PM |
جواد احمد نے موجودہ دور کے گلوکاروں کو لالچی قرار دے دیا

جواد احمد نے موجودہ دور کے گلوکاروں کو لالچی قرار دے دیا

 Jan 29, 2026 04:20 PM |

متعلقہ

Express News

یورپی یونین نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرلیا

Express News

ایران میں آیت اللہ خامنہ ای کی جگہ کس کی حکومت ہوگی؟ امریکی وزیر خارجہ نے بتادیا

Express News

شتروگھن سنہا نے 16 ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرلی

Express News

بھارت میں حاملہ خاتون کمانڈو کا بیدردی سے قتل؛ ہولناک جرم کی دردناک کہانی

Express News

چین کا برطانیہ کیلیے ویزا فری سروس کا اعلان؛ ملازمتوں کے دروازے کھول دیئے

Express News

نیدرلینڈ پولیس کا باحجاب مسلم خواتین پر دل دہلا دینے والا تشدد؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو