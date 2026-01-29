ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

تقریباً 75 ملین ڈالر کی لاگت سے تیار کی گئی ڈاکیومنٹری میلانیا 30 جنوری کو سینما گھروں میں پیش کی جانی ہے

ویب ڈیسک January 30, 2026
facebook whatsup
میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہوگئی

امریکی خاتونِ اوّل میلانیا ٹرمپ کی زندگی پر بننے والی مہنگی دستاویزی فلم باقاعدہ ریلیز سے پہلے ہی شدید مشکلات کا شکار ہو گئی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکا اور برطانیہ کے بڑے شہروں میں اس فلم کے شوز کے لیے ٹکٹوں کی انتہائی کم فروخت نے فلم سازوں کو پریشان کر دیا ہے۔

تقریباً 75 ملین ڈالر کی لاگت سے تیار کی گئی ڈاکیومنٹری میلانیا 30 جنوری کو سینما گھروں میں پیش کی جانی ہے مگر نیویارک اور لندن کے متعدد سنیما گھروں میں شوز کے لیے بمشکل ایک یا دو ٹکٹ فروخت ہوئے ہیں۔

نیویارک کے معروف ٹائمز اسکوائر کے سنیماز میں شام کے اہم شوز تک خالی دکھائی دے رہے ہیں جہاں 25 ڈالر مالیت کا ایک بھی ٹکٹ فروخت نہیں ہوا۔

سوشل میڈیا پر صارفین خالی ہالز کی تصاویر شیئر کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے پلیٹ فارم ’ٹرتھ سوشل‘ پر اس فلم کی بھرپور تشہیر جاری ہے۔

رپورٹس کے مطابق اسٹریمنگ کمپنی ایمازون نے اس ڈاکیومنٹری کے حقوق تقریباً 40 ملین ڈالر میں حاصل کیے جبکہ تشہیر، مارکیٹنگ اور تقسیم پر مزید 35 ملین ڈالر خرچ کیے گئے۔

فلم میں میلانیا ٹرمپ کی زندگی کے اُن پہلوؤں کو دکھانے کا دعویٰ کیا گیا ہے جو اب تک عوام کی نظروں سے اوجھل تھے، خاص طور پر وائٹ ہاؤس کے ایسٹ ونگ کی تیاری، فلاحی سرگرمیاں اور خاندانی زندگی۔

اطلاعات ہیں کہ فلم کی تیاری سے وابستہ عملے کے کئی افراد نے اسے پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے اپنے نام اینڈ کریڈٹس سے ہٹوا دیے۔

یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ میلانیا ٹرمپ نے اس فلم میں شرکت کے لیے تقریباً 28 ملین ڈالر معاوضہ لیا۔

ایک امریکی ٹی وی میزبان نے طنزیہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جس تاریخی ایسٹ ونگ کی تیاری کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ اب اپنی اصل شکل میں موجود ہی نہیں کیونکہ وہاں بال روم کی تعمیر جاری ہے۔

مزید یہ کہ بعض حلقوں کی جانب سے میلانیا ٹرمپ پر تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ ایک ریاست میں فائرنگ کے افسوسناک واقعے کے دوران بھی اپنی فلم کی تشہیر میں مصروف تھیں۔

یوں ریلیز سے قبل ہی یہ دستاویزی فلم عوامی دلچسپی حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے اور باکس آفس پر اس کے مستقبل کے بارے میں سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے، رانی مکھرجی کا بیان وائرل

بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے، رانی مکھرجی کا بیان وائرل

 Jan 29, 2026 09:47 PM |
ہانیہ عامر کے ’ڈمپلز‘ قدرتی یا سرجری؟ کزن نے حقیقت بتادی

ہانیہ عامر کے ’ڈمپلز‘ قدرتی یا سرجری؟ کزن نے حقیقت بتادی

 Jan 29, 2026 08:07 PM |
جواد احمد نے موجودہ دور کے گلوکاروں کو لالچی قرار دے دیا

جواد احمد نے موجودہ دور کے گلوکاروں کو لالچی قرار دے دیا

 Jan 29, 2026 04:20 PM |

متعلقہ

Express News

بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے، رانی مکھرجی کا بیان وائرل

Express News

ہانیہ عامر کے ’ڈمپلز‘ قدرتی یا سرجری؟ کزن نے حقیقت بتادی

Express News

جواد احمد نے موجودہ دور کے گلوکاروں کو لالچی قرار دے دیا

Express News

بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

Express News

فلم ہیرا پھیری 3 میں بابو راؤ کا کردار شامل نہیں؟ پریش راول کا اہم انکشاف

Express News

بھارتیوں سے عزت کی توقع نہیں، احمد علی بٹ کی جاوید اختر پر تنقید

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو