سانحہ گل پلازہ کی 21 صفحات پر مشتمل حتمی رپورٹ سامنے آگئی، بڑے انکشافات

آدھی رات کے بعد مسلسل پانی کی فراہمی ممکن ہوئی، پہلا واٹر باؤزر ایک گھنٹے کے بعد وقوعہ پر پہنچا، رپورٹ

اسٹاف رپورٹر January 29, 2026
facebook whatsup

سانحہ گل پلازہ سے متعلق کمشنر کراچی کی 21 صفحات پر مشتمل انکوائری رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کر دی گئی۔

کمشنر کراچی کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق گل پلازہ میں رات دس بج کر 15 منٹ پر آگ لگی پہلا فائر ٹینڈر دس بج کر چالیس منٹ یعنی پچیس منٹ بعد موقع پر پہنچا جبکہ دس بج کر پچاس سے 55 منٹ پر آگ کو تیسرے درجے کا قرار دیا گیا۔

تاہم انکوائری رپورٹ میں کسی فرد یا ادارے پر براہِ راست ذمہ داری عائد نہیں کی گئی۔

انکوائری رپورٹ کے مطابق آگ گل پلازہ کی فلاور اینڈ گفٹ شاپ میں لگی، جہاں 11 سالہ بچے کی جانب سے ماچس جلانے کے باعث مصنوعی پھولوں نے آگ پکڑ لی اور دیکھتے ہی دیکھتے شعلے تیزی سے پھیل گئے جس سے پوری عمارت لپیٹ میں آگئی۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آگ لگنے کے پانچ منٹ بعد چوکیدار نے بجلی منقطع کی، تاہم غیر محفوظ برقی نظام آگ کی شدت میں اضافے کا سبب بنا۔ واقعے کے وقت گراؤنڈ فلور پر آگ کے باعث سیڑھیوں میں دھواں بھر گیا، جس کے نتیجے میں راستے بند ہو گئے اور متعدد افراد دکانوں میں پھنس گئے۔

انکوائری رپورٹ کے مطابق کے ایم سی کا پہلا فائر ٹینڈر رات 10 بج کر 40 منٹ پر گل پلازہ پہنچا، جبکہ دوسرا فائر ٹینڈر 10 بج کر 49 منٹ پر موقع پر پہنچا۔

ریسکیو 1122 کی ٹیم 10 بج کر 53 منٹ پر جائے وقوعہ پر پہنچی۔ فائر فائٹرز نے موقع پر پہنچنے کے تقریباً دس منٹ بعد یعنی 10 بج کر 50 منٹ پر آگ کو تیسرے درجے کی آگ قرار دیا۔

رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ فائر بریگیڈ کے پاس مناسب آلات اور حفاظتی گیئر موجود نہیں تھے، جس کے باعث آگ پر بروقت قابو نہ پایا جا سکا۔ شدید آگ کے سبب دستیاب فائر فائٹنگ سامان بھی مؤثر ثابت نہ ہو سکا۔ پانی کی فراہمی میں بھی تاخیر ہوئی، فائر ٹینڈر کے پہنچنے کے بعد پہلا باؤزر تقریباً رات 11 بج کر 53 منٹ یعنی تقریباً ایک گھنٹے بعد موقع پر پہنچا جبکہ مسلسل پانی کی فراہمی آدھی رات کے بعد ممکن ہو سکی۔

انکوائری رپورٹ کے مطابق میزنائن فلور پر پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے میٹل کٹر دستیاب نہیں تھے، جس کے باعث لوہے کی جالیوں کو کاٹنے میں تاخیر ہوئی۔ آگ کی شدت میں اضافے کے پیشِ نظر مختلف اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کی گئی۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گل پلازہ میں لگنے والی آگ کے باعث عمارت کے تین حصے مکمل طور پر مخدوش ہو گئے۔ انکوائری رپورٹ مرتب ہونے تک 79 افراد کو لاپتہ رپورٹ کیا گیا، جن میں سے ابتدائی طور پر چھ افراد کی لاشیں موقع سے ملیں جبکہ بعد ازاں تمام 73 افراد کی باقیات اور اعضاء برآمد کر لیے گئے۔ لواحقین کے لیے 56 ڈی این اے نمونے حاصل کیے گئے۔

رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ فائر آڈٹس تو کیے گئے، تاہم ان پر عملدرآمد جانچنے کے لیے کوئی مؤثر فالو اپ نہیں ہوا۔ سول ڈیفنس اور ضلعی انتظامیہ کی رپورٹس فائلوں تک محدود رہیں، جبکہ عمارت میں راہداریوں کی واضح نشاندہی بھی نہیں کی گئی تھی۔

رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ منظور شدہ بلڈنگ پلان میں حفاظتی اور ماحولیاتی اصولوں کو نظرانداز کرتے ہوئے تبدیلیاں کی گئیں۔ دکانوں کی تعداد 1102 سے بڑھا کر 1153 کر دی گئی، سیڑھیوں کی چوڑائی نمایاں طور پر کم کی گئی، جبکہ عمارت کے داخلی دروازوں کی تعداد 18 سے کم کر کے 13 کر دی گئی۔انکوائری کمیٹی نے فائر بریگیڈ اور ریسکیو اداروں کی استعداد کار بڑھانے کی سفارش بھی کی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

 Jan 30, 2026 12:28 AM |
خاموش مزاح کے بادشاہ؛ ٹک ٹاک اسٹار نے 97 کروڑ ڈالرز میں اپنی کمپنی فروخت کردی

خاموش مزاح کے بادشاہ؛ ٹک ٹاک اسٹار نے 97 کروڑ ڈالرز میں اپنی کمپنی فروخت کردی

Jan 30, 2026 12:15 AM |
بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے، رانی مکھرجی کا بیان وائرل

بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے، رانی مکھرجی کا بیان وائرل

 Jan 29, 2026 09:47 PM |

متعلقہ

Express News

تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا، وزیرمملکت

Express News

بھاٹی گیٹ واقعہ، وزیراطلاعات پنجاب نے متاثرہ خاندان سے معافی مانگ لی

Express News

پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان 14 سال بعد براہ راست فضائی رابطے بحال، ڈھاکا سے پرواز کراچی پہنچ گئی

Express News

لاہور واقعہ، غفلت برتنے پر برطرف افسران کو دوبارہ ملازمت نہیں ملنی چاہیے، وزیراعلیٰ پنجاب

Express News

کراچی میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا، پولیس اہلکار سمیت 2 نوجوان جاں بحق

Express News

پاکستان سمیت کسی ملک سے اپنی حمایت میں جنگ میں کودنے کا مطالبہ نہیں کررہے، ایرانی سفیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو