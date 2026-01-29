ژوب دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی

یہ کامیاب آپریشن علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی چوکس اور موثر انٹیلی جنس کی بدولت ممکن ہوا

سردار حمید خان January 29, 2026
کوئٹہ:

بلوچستان کے ضلع ژوب کے علاقے مرغہ کبزئی زکوزئی میں سیکیورٹی فورسز اور کاؤنٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) کی جانب سے کیے گئے ایک اہم سرچ آپریشن کے دوران دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔

سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران 29 آئی ای ڈیز، 3 خودکش جیکٹس اور 6 فریما کارڈز (ممکنہ طور پر جعلی یا دھوکہ دہی والے شناخت کارڈز) برآمد کیے گئے ہیں۔

یہ تمام مواد دہشت گردوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر حملوں کی تیاری کے لیے جمع کیا گیا تھا، جسے بروقت کارروائی سے ناکام بنا دیا گیا۔

یہ کامیاب آپریشن علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی چوکس اور موثر انٹیلی جنس کی بدولت ممکن ہوا، جس سے ممکنہ طور پر بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کو روکا گیا ہے۔

برآمد شدہ مواد کی تصدیق اور مزید تفتیش جاری ہے تاکہ دہشت گرد نیٹ ورک کے دیگر ارکان تک رسائی حاصل کی جا سکے۔سیکیورٹی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ دہشت گرد عناصر مختلف علاقوں میں سرگرم ہیں اور عوام سے اپیل کی ہے کہ مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع دیں۔

یہ کارروائی ملک بھر میں دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا حصہ ہے، جو امن و امان کی بحالی کے لیے ناگزیر ہیں۔
