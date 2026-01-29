ٹاپ 15 سرکاری اداروں کا منافع 5 فیصد کم ہو کر 622 ارب رہ گیا

صرف ایک سرکاری کمپنی 100 ارب سے زائد منافع کما سکی، وزارت خزانہ کی رپورٹ

شہباز رانا January 29, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

پاکستان کے ٹاپ 15 سرکاری اداروں (ایس او ایز) کا مجموعی منافع گزشتہ مالی سال میں 5 فیصد کمی کے بعد محض 622 ارب روپے رہ گیا، جبکہ صرف ایک سرکاری کمپنی ایسی تھی جس کا سالانہ منافع 100 ارب روپے سے تجاوز کر سکا، یہ انکشاف وزارتِ خزانہ کی ایک نئی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔

رپورٹ جس کی کابینہ کمیٹی برائے سرکاری ادارے منظوری دے چکی ہے میں تمام پبلک سیکٹر کمپنیوں کے گورننس ڈھانچے میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں بورڈز کی غیر مؤثر کارکردگی بھی شامل ہے۔

رپورٹ کے مطابق بورڈز کی آڈٹ اور رسک کمیٹیوں کی نگرانی بھی کمزور رہی۔مالی سال 2024-25کے لیے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز (SOEs) رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ٹاپ 15 سرکاری اداروں نے مجموعی طور پر 622 ارب روپے منافع کمایا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 30 ارب روپے یا 5 فیصد کم ہے۔

رپورٹ کو کابینہ کمیٹی برائے سرکاری ادارے منظور کر چکی ہے اور اب وفاقی کابینہ سے توثیق کے مرحلے میں ہے، تاہم وزارتِ خزانہ نے تاحال اسے باضابطہ طور پر جاری نہیں کیا۔

رپورٹ میں سرکاری اداروں کے بورڈز کی کارکردگی پر بھی تفصیلی تبصرہ کیا گیا ہے۔وزارتِ خزانہ کے سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ جس نے رپورٹ تیار کی ہے  کے مطابق بورڈز زیادہ تر نامکمل اور رسمی نوعیت کے ہیں، بورڈ کی کارکردگی کا کوئی باقاعدہ جائزہ نہیں لیا جاتا اور نگرانی کے معیار کو جانچنے کا کوئی نظام موجود نہیں۔

وزیرِ اعظم شہباز شریف نے فیصلہ کیا تھا کہ سرکاری افسران جو مختلف بورڈز کے رکن ہیں، وہ ایک لاکھ نہیں بلکہ 10 لاکھ روپے سے زائد بورڈ فیس اپنے پاس نہیں رکھ سکیں گے اور اضافی رقم حکومت کو جمع کرانا ہوگی، تاہم بعد ازاں بیوروکریسی کے دباؤ پر یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔

رپورٹ میں کہا گیا کہ اگرچہ بورڈز میں 50 فیصد آزاد نمائندگی موجود ہے، لیکن آڈٹ اور رسک کمیٹیوں کی آزادی کمزور ہے اور انتظامیہ کو مؤثر چیلنج نہیں کیا جاتا۔

صرف 36 فیصد سرکاری اداروں کے آڈٹس مکمل ہو سکے جبکہ تاخیر کے باعث مالی فیصلے اندازوں کی بنیاد پر کیے جاتے رہے۔

رپورٹ کے مطابق صرف ایک کمپنی نے 100 ارب روپے سے زائد منافع کمایا، جبکہ تین کمپنیوں کا منافع  50 ارب روپے سے زیادہ رہا۔

19 فیصد کمی کے باوجود آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ (او جی ڈی سی ایل) واحد ادارہ رہا جس نے 170 ارب روپے منافع کمایا۔

پاکستان پٹرولیم لمیٹڈ کا منافع 90 ارب روپے رہا،نیشنل بینک آف پاکستان 57 ارب روپے منافع کے ساتھ تیسرا بڑا منافع بخش ادارہ رہاچوتھا بڑا منافع کمانے والا ادارہ واپڈا رہا، جس نے 52 ارب روپے منافع کمایا۔

وزارتِ خزانہ کے مطابق خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کے مجموعی نقصانات 6.5 کھرب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

 Jan 30, 2026 12:28 AM |
خاموش مزاح کے بادشاہ؛ ٹک ٹاک اسٹار نے 97 کروڑ ڈالرز میں اپنی کمپنی فروخت کردی

خاموش مزاح کے بادشاہ؛ ٹک ٹاک اسٹار نے 97 کروڑ ڈالرز میں اپنی کمپنی فروخت کردی

Jan 30, 2026 12:15 AM |
بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے، رانی مکھرجی کا بیان وائرل

بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے، رانی مکھرجی کا بیان وائرل

 Jan 29, 2026 09:47 PM |

متعلقہ

Express News

سونے کی قیمت میں دوسرے روز بھی 21 ہزار کا تاریخی اضافہ، فی تولہ قیمت پونے 6 لاکھ ہوگئی

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان

Express News

پاکستان کے ہر شہری پر کتنا قرض ہے؟ قرضوں کے خطرناک حد تک بڑھنے کی رپورٹ جاری

Express News

مہنگی درآمدی گندم رعایتی نرخوں پر بیچنے کی منظوری، 22 ارب روپے نقصان کا اندیشہ

Express News

مہنگی درآمدی گندم رعایتی نرخوں پر بیچنے کی منظوری، 22 ارب روپے نقصان کا اندیشہ

Express News

انٹربینک، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تگڑا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو