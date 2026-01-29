منوڑہ کشتی حادثہ، ایک اور ماہی گیر کی لاش برآمد، چوتھے کی تلاش جاری

ماہی گیروں کی کشتی 23 جنوری کو منوڑہ کے سمندر میں ایک جہاز سے ٹکرا کر الٹ گئی تھی

اسٹاف رپورٹر January 30, 2026
کراچی:

منوڑہ کے سمندر میں ڈوبنے والے ایک اور ماہی گیر کی لاش ابراہیم حیدری کے قریب سمندر سے نکال لی گئی۔

ایدھی فاؤنڈیشن کے ترجمان کے مطابق سمندر سے ملنے والی لاش کی شناخت 35 سالہ علاؤ الدین ولد میر سلامو کے نام سے ہوئی ہے۔

ایدھی حکام کے مطابق ماہی گیروں کی کشتی 23 جنوری کو منوڑہ کے سمندر میں ایک جہاز سے ٹکرا کر الٹ گئی تھی، جس کے نتیجے میں کشتی میں سوار چار ماہی گیر ڈوب گئے تھے۔

Express News

کراچی میں نجی اسکول کی وین میں آگ بھڑک اٹھی، 5 بچے جھلس گئے

Express News

کراچی میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا، پولیس اہلکار سمیت 2 نوجوان جاں بحق

واقعے کے بعد ایدھی فاؤنڈیشن کے بحری رضاکاروں نے فوری طور پر سرچ آپریشن شروع کیا۔

ترجمان ایدھی کے مطابق اس سے قبل ایدھی بحریہ کے رضاکاروں نے دو ماہی گیروں ہارون اور محمد حسین کی لاشیں بھی سمندر سے نکال لی تھیں، جبکہ چوتھے ماہی گیر کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن تاحال جاری ہے۔
