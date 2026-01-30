کراچی:
ملتان سلطانز کی فروخت سے پی سی بی کے خزانے میں 2 ارب روپے سے زائد آنے کا امکان ہے، اس حوالے سے بعض غیر ملکی پارٹیز کی جانب سے نیلامی سے قبل ہی خاصی دلچسپی ظاہر کی گئی ہے جبکہ سابقہ اونر بھی ٹیم کو واپس لینا چاہتے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق اونر اور پی سی بی میں اختلافات کی وجہ سے ملتان سلطانز کے معاہدے میں توسیع نہیں کی گئی تھی، ابتدا میں بورڈ نے رواں برس 11 ویں ایڈیشن میں فرنچائز کے معاملات خود سنبھالنے کا اعلان کیا، البتہ 2 نئی ٹیموں کی بھاری قیمت پر فروخت کے بعد ارادہ بدل دیا گیا۔
حیدرآباد کو ایک ارب 75 کروڑ جبکہ سیالکوٹ کو ایک ارب 85 کروڑ سالانہ فیس کے عوض بیچا گیا، گزشتہ دنوں ملتان سلطانز کی فروخت کیلیے بھی اشتہار جاری کر دیا گیا تھا، ٹیکنیکل بڈز جمع کرانے کا آخری دن آج (جمعہ) ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ فرنچائز حاصل کرنے میں خاصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، 2 کمپنیز تو دو ارب روپے تک دینے کو تیار ہیں، البتہ فیصلہ نیلامی کے ذریعے ہوگا، دلچسپ بات یہ ہے کہ سابقہ مالکان بھی ٹیم واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ 2 نئی ٹیموں کی بڈنگ میں بھی شامل ہوئے تھے۔
بورڈ نے ان سے کہا تھا کہ واجبات جمع کروا دیں ورنہ ڈس کوالیفائی کر دیا جائے گا، اس پر فوری طور پر رقم دے دی گئی تھی، اس وقت ان کا کہنا تھا کہ کیا وہ دیے گئے ناموں سے ہٹ کر ٹیم کا نام منتخب کر سکتے ہیں، جس پر انھیں بتایا گیا کہ ایک ملین ڈالر فیس جمع کرانے کے بعد اگر پی سی بی نے منظوری دی تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے، البتہ پھر چند منٹ قبل انھوں نے نیلامی سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔
ذرائع نے بتایا کہ سابقہ اونر نے پی سی بی کی ایک اعلیٰ شخصیت سے ملاقات کر کے کہا کہ ویلیوایشن کے بعد سامنے آنے والی فیس ایک ارب 35 کروڑ میں ٹیم واپس کر دی جائے، یہ ٹیم میری ہے اور میرا حق بنتا ہے، البتہ ان کو بتایا گیا کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے، ملکیت ختم ہو چکی اس لیے جب بھی نیلامی ہوئی تو اس میں حصہ لینا ہوگا، تب زیادہ بڑی بولی دے کر ایسا کر لیں، اس پر وہ ناراض ہوگئے اور پھر ایک طنزیہ ٹویٹ کر دی۔
بعد میں جب پی سی بی نے نیلامی کا اعلان کیا تو مخصوص حلقوں کی جانب سے رابطے کیے گئے کہ اس سال کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، پہلے تو رواں برس خود ٹیم چلانے کا کہا تھا، البتہ حکام اپنے فیصلے پر قائم رہے، اب آئندہ چند روز میں فرنچائز کے مالک کا نام سامنے آ جائے گا، فرنچائز کی سابقہ سالانہ فیس تقریباً ایک ارب 8 کروڑ روپے تھی۔
اس حوالے سے جب نمائندہ ’’ایکسپریس‘‘ نے ملتان سلطانز کے سابقہ اونر کو سوالات ارسال کیے تو انھوں نے جواب دینے سے گریز کیا۔